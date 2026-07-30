البابا تواضروس يحدد 3 أبعاد للاستقامة و4 طرق لغرسها في الحياة

حدد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثلاثة أبعاد للاستقامة، تشمل الاستقامة مع النفس، وأمام الله، ومع الناس، مؤكدًا أنها الطريق إلى السلام الداخلي والحياة الروحية المستقيمة، وذلك خلال عظته الأسبوعية ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة".

تحديات الاستقامة

وأوضح البابا أن التطرف والكبرياء والرياء من أبرز التحديات التي تعطل استقامة الإنسان، داعيًا إلى التمسك بالاعتدال، والرجوع إلى المشورة الروحية، والابتعاد عن الرياء وكل ما يفسد نقاوة القلب.

واستشهد قداسته بنماذج من الكتاب المقدس والتاريخ الكنسي، من بينها دانيال النبي والفتية الثلاثة، وشهداء ليبيا، وصاحبة الفلسين، باعتبارهم أمثلة حية للثبات والاستقامة.

واختتم عظته بتحديد أربع وسائل عملية لغرس الاستقامة في الحياة، وهي: الاهتمام بالأمور الصغيرة، ورفض كل إغراء، والحذر من الشخصية المنقسمة، وحفظ المشاعر نقية، مؤكدًا أن هذه المبادئ تقود الإنسان إلى حياة يسودها السلام مع الله والنفس والآخرين.