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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الزراعي يطلق مبادرة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية والوعي الوقائي

البنك الزراعى
البنك الزراعى
أحمد عبد القوى
نتيجة الثانوية العامة 2026

أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة «صحتك تستاهل» بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقديم خدمات طبية مجانية للعاملين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المهني. وتأتي المبادرة بالتعاون مع نخبة من المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل المتخصصة، تأكيدًا لإيمان إدارة البنك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح والتميز.

وتنفذ المبادرة من خلال مجموعة الاتصال المؤسسي بالتعاون مع مجموعة الموارد البشرية ممثلة في القطاع الطبي، عبر تنظيم قوافل طبية شهرية بالمركز الرئيسي والفروع في مختلف المحافظات، لضمان وصول الخدمات الصحية والتوعوية إلى جميع العاملين. وتشمل القوافل تقديم الكشف الطبي والاستشارات المتخصصة، إلى جانب محاضرات توعوية في مجالات الطب الوقائي وأهمية اتباع نمط حياة صحي والوقاية من الأمراض المزمنة.

وشهدت المرحلة الأولى تنفيذ قوافل بالمركز الرئيسي بالدقي وقطاعي الفيوم والدقهلية، استفاد منها نحو 500 موظف، وغطت تخصصات الباطنة والسكر والقلب والعظام والرمد. كما توفر المبادرة مزايا إضافية للعاملين وأسرهم، تشمل خصومات على خدمات العيادات والأشعة والتحاليل، ويومًا مجانيًا للكشف لأسر الموظفين دون حد أقصى للمستفيدين، وخصومات على عمليات الليزك والمياه البيضاء، ونظارات طبية بخصم يصل إلى 50%.

ويقدم القطاع الطبي بالبنك خدماته لنحو 30 ألف موظف حاليين وسابقين وأسرهم، بما يعكس التزام البنك بدوره التنموي وحرصه على دعم صحة العاملين وتعزيز جودة الحياة.

بنك مصر مبادرة

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