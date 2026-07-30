«البسيوني» في احتفال إذاعة الإسكندرية بعيدها الـ 72 : تطوير الإذاعات الإقليمية على رأس أولويات ماسبيرو

في إطار احتفالات إذاعة الإسكندرية بعيدها الـ72 الذي يوافق السادس والعشرين من يوليو من كل عام، حرص رئيس الإذاعة المصرية، عبدالرحمن البسيوني، على مشاركة العاملين احتفالاتهم بهذه المناسبة التاريخية، بحضور ومشاركة مدير إذاعة الإسكندرية الإعلامية چيهان مصطفى.

أكد رئيس الإذاعة المصرية خلال لقائه بالعاملين أن إذاعة الإسكندرية تحتل مكانة خاصة في وجدان الإعلام المصري، باعتبارها أول إذاعة إقليمية نشأت خارج أسوار العاصمة القاهرة، لتكون حجر الأساس لبث المحتوى الإذاعي القريب من هموم المواطنين في المحافظات.

وأشار البسيوني إلى الدور العظيم الذي لعبته الإذاعة منذ تأسيسها؛ حيث احتضنت لجانًا متخصصة لإجازة القراء والمبتهلين، والكتّاب، والممثلين، والمطربين. ولم تقتصر رسالتها على البث فحسب، بل كانت منصة كبرى لاكتشاف المواهب في شتى المجالات، وتبني الإبداع السكندري الأصيل، فضلًا عن دورها المحوري في تحقيق الوعي، ودعم خطط التنمية، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمجتمع السكندري.

وفي إطار اهتمام الإذاعة المصرية بحفظ وتوثيق التراث الإذاعي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لرقمنة وأرشفة تراث ماسبيرو، قام رئيس الإذاعة المصرية بتفقد مكتبة الشرائط الإذاعية بإذاعة الإسكندرية، والتي تُعد واحدة من أعرق المكتبات التاريخية في أروقة الإذاعة المصرية.

و تضم المكتبة كنوزًا نادرة من الدراما الخالدة، والأعمال الغنائية التراثية، فضلًا عن تسجيلات التلاوات القرآنية الحصرية لكبار القراء بأصواتهم الخاشعة من أثير إذاعة الإسكندرية.

و خلال كلمته أمام العاملين، شدد البسيوني على إيمان الدولة المصرية الراسخ بدور الإعلام التنموي في بناء وعي المواطن، مسلطًا الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني.

وأوضح رئيس الإذاعة المصرية أن الهيئة تضع تطوير الإذاعات الإقليمية على رأس أولوياتها، وذلك تنفيذًا للخطة الشاملة لإعادة تطوير شبكات وقنوات الهيئة، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الإعلام الوطني.

واختتم رئيس الاذاعة زيارته بلقاء موسع ومفتوح مع العاملين بإذاعة الإسكندرية؛ حيث استمع بإنصات إلى آرائهم ومقترحاتهم حول التحديات الراهنة وسبل التطوير المستقبلي، مؤكدًا أن خبرات أبناء الإذاعة هي الرهان الحقيقي للعبور نحو مستقبل إذاعي مشرق يليق بتاريخ الإسكندرية العريق.