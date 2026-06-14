بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بحلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ، معربا فيها عن أرق التهاني وأخلص الدعوات بالمناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والتوفيق، وأن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بحلول العام الهجري الجديد

وأشار الوزير في تهنئته إلى أن هذه المناسبة الجليلة تُجسِّد معاني عظيمة في تاريخ الإنسانية جمعاء، إذ تُذكِّر بما حملته الهجرة النبوية الشريفة من قيم سامية أسهمت في بناء الإنسان والمجتمع.

وأضاف وزير الأوقاف “بيّنت الهجرة أُسس العمران والحضارة، وأعلت قيمة الإخلاص في العمل والجد في السعي، ورسخت قيم الانتماء والعطاء، وجعلت العمل الصالح سبيلاً لتقدم الإنسان ورقي المجتمعات”.