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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

صرفت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، الدفعة السابعة والأخيرة من القرض الحسن خلال العام المالي 2025 / 2026، بقيمة 10 ملايين جنيه، استفاد منها أكثر من 500 من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك دون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية.

صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد

وشملت الدفعة الأخيرة العاملين بديوان عام الوزارة، ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، ومستشفى الدعاة، وشركة سجاد دمنهور، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية، وذلك وفق الضوابط والشروط المنظمة لصرف القروض الحسنة.

وبلغ إجمالي ما صرفته وزارة الأوقاف من القروض الحسنة خلال العام المالي الحالي 70 مليون جنيه، جرى توزيعها على سبع دفعات متساوية بقيمة 10 ملايين جنيه لكل دفعة، وذلك منذ يوليو 2025 وحتى يونيو 2026.

وأعطت الوزارة أولوية الاستفادة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح قروض حسنة بقيمة 420 ألف جنيه لعدد 21 حالة من أصحاب الأمراض المستعصية، و1.180 مليون جنيه لعدد 59 مستفيدًا من ذوي الهمم، و360 ألف جنيه لعدد 18 حالة زواج حديثة، إضافة إلى 200 ألف جنيه لعدد 20 من العاملين المتبقي لهم عام واحد على بلوغ سن التقاعد.

كما شملت القروض الحسنة دعم العاملين بمديريات الأوقاف في المحافظات الحدودية، حيث تم صرف 2.384 مليون جنيه لعدد 120 مستفيدًا، من بينهم 59 مستفيدًا بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 1.180 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية للعاملين والجهات التابعة، من خلال الإدارة العامة للبر، مشيرةً إلى أنه سوف يعلن عن دفعات جديدة من القروض الحسنة دون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية مع بداية العام المالي 2026/2027، وأن جميع المبالغ المصروفة في هذا البرنامج تُموَّل من باب البر وتُنفَّذ من خلال الإدارة العامة للبر.

وزارة الأوقاف الأوقاف صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة وزارة الأوقاف تصرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد

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