628 مجلسا للفقه.. الأوقاف تواصل تنفيذ برامجها الدعوية والتوعوية والعلمية بالمحافظات

واصلت وزارة الأوقاف، تنفيذ برامجها الدعوية والتوعوية والعلمية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع من ٦ إلى ١٢ يونيو ٢٠٢٦م، في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني الرشيد، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

تنفيذ برامج دعوية وتوعوية للأوقاف بالمحافظات على مدار الأسبوع

وشهد الأسبوع تنفيذ ٦٢٨ مجلسًا للفقه، و٢٦ مجلسًا للفقه للواعظات، و٣٢٩٢ درسًا منهجيًّا للأئمة، و٨٩ درسًا منهجيًّا للواعظات؛ دعمًا للبناء العلمي والدعوي. كما نُفِّذ البرنامج الصيفي للطفل في ٢٠٨٨٠ مسجدًا، وعُقد ٨١ لقاءً ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي بالمديريات الإقليمية.

كما شملت الأنشطة ٦٣٠ ندوة علمية، و٢٠٣٦ منبرًا ثابتًا، و٣٨٣ مجلسًا علميًّا، إلى جانب ٣ قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف، و٢٦ قافلة دعوية للواعظات، واستمرار القوافل الدعوية بالمناطق الحدودية والمناطق المستهدفة.

وشهد الأسبوع كذلك إقامة مجالس قراءة البُرْدَة الشريفة في ٢١٢١ مسجدًا، وتنفيذ ١٠٥٣٣ ندوة دعوية وتثقيفية بالمساجد المحورية في ٣٥١١ مسجدًا.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، نفَّذت الوزارة ١٠٠٩ قوافل للشباب، و١٧ قافلة للرحمة والمواساة، و١١٠ ندوات بقصور الثقافة، و٨٥ ندوة صحية، إلى جانب متابعة اختبارات الموسم الثاني من دوري النجباء، وتنفيذ لقاء «كُن مبدعًا»؛ دعمًا لجهود الوزارة في بناء الإنسان وتنمية الوعي وترسيخ القيم الإيجابية.