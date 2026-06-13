الأوقاف تُطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات عن غياب التواصل بين الآباء والأبناء

أطلقت وزارة الأوقاف، الجمعة الموافق 13 من يونيو 2026م، عدد (26) قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، عدا مديرية أوقاف السويس، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتأتي هذه القوافل تنفيذًا لمحاور خطة الوزارة الدعوية الهادفة إلى مواجهة التطرف والإرهاب، والتصدي لمختلف صور الانحراف الفكري والسلوكي، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية، ودعم جهود بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وتناولت القوافل موضوع: «غياب التواصل بين الآباء والأبناء»، بهدف إبراز أهمية الحوار الأسري الإيجابي، وتعزيز جسور الثقة والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في تحصين الأبناء من الأفكار المنحرفة والسلوكيات السلبية، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية النبيلة.

وسبق القوافل تنظيم مقرأة للواعظات؛ في إطار حرص وزارة الأوقاف على الجمع بين العناية بالجانب القرآني وتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للواعظات في خدمة المجتمع ونشر صحيح الدين.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن قوافل الواعظات تمثل أحد المسارات المهمة في خطتها الدعوية، لما تؤديه الواعظات من دور فاعل في نشر الوعي الرشيد، ومعالجة القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الأسرية والتربوية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.