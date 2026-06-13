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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تملك المرأة حق الطلاق؟.. عطية لاشين يوضح حكم قول الزوجة لزوجها "أنت لست على ذمتي"

الطلاق
الطلاق
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من سائل يقول في رسالته: قالت زوجتي والله أنت لست على ذمتي فهل أنا كذلك وطلقت ؟؟.
وأجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلا لصاحب السؤال: قر عينا واهدأ بالا وطب نفسا، ما زلت زوجا لزوجتك التي طلقتك، وعليها احتياطا أن تكفر كفارة يمين، مستشهدا بما روت كتب السنة المشرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: العدة بالنساء والطلاق بالرجال.

وأضاف لاشين أن المرأة كمالها في عاطفتها ورقتها وأنوثتها، وهذا من جبلتها وطبيعتها وسجيتها وما فطرت عليها، ولذلك كانت معظم تصرفاتها وقراراتها مبنية على العاطفة ونادرا ما تحكم عقلها في قراراتها التي تأخذها، مشيرا من ناحية أخرى إلى أنها تخضع لمؤثرات هي من طبيعتها أيضا تؤثر على كمال رشدها وعقلها أثناء اتخاذ قراراتها، مثل تعرضها للحيض الذي يحدث بها تغيرات نفسية وفيسيولوجية واضطرابات نفسية، بالإضافة إلى الحمل والولادة والرضاع، وكل ذلك يجعل معظم قراراتها بعيدة عن الرشد والتعقل والحكمة.
 

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الشرع الحكيم راعى في أحكامه استقرار الأسرة ودوامها، وعدم تعرضها للعواصف الهوجاء والنزغات الحمقاء، ولذلك كانت القرارات المتعلقة بالطلاق والظهار والإيلاء بيد الرجل وليس بيد المرأة.
 

الموقف الشرعي من الطلاق 

وتابع الدكتور عطية لاشين أن المستقريء والمتتبع لآيات الطلاق في كتاب الله عز وجل يجدها تواطأت وتواترت على شيء واحد، وهو إضافة الطلاق إلى الرجل وليس المرأة، مستدلا بقوله تعالى في القرآن الكريم: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)، وقوله سبحانه: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، وقوله عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)، فضلا عن مخاطبة الرب القدير للأمة في شخص نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).

عطية لاشين الطلاق لجنة الفتوى

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