ضربة لروسيا .. ترامب يوافق على تصنيع أوكرانيا لصواريخ باتريوت محليًا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقناة فوكس نيوز أمس الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق مجدداً على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت الدفاعية الجوية الخاصة بها للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية.

قال زيلينسكي لمقدم برنامج فوكس نيوز، شون هانيتي: "لقد وافق على منحنا التراخيص، ثم عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن شركات إنتاج، شركات عسكرية أمريكية قوية للغاية. آمل أن نقوم بإنتاج مشترك".

وأعلن ترامب هذا التعهد مبدئياً قبل ثلاثة أسابيع في قمة الناتو بتركيا، حين قال لزيلينسكي: "سنمنحكم ترخيصاً لصنع طائرات باتريوت. هذا رائع، أليس كذلك؟ وبهذه الطريقة لن يستطيع الاعتراض على عدم كفاية ما نقدمه لهم، ولن يقول: 'اصنعوها بأنفسكم'. لم نُبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام. أنا متأكد من أنهم سيسعدون بذلك".

نظراً لأن تصنيع أنظمة الأسلحة قد يستغرق سنوات، فإن زيلينسكي حريص على بدء الإنتاج.

كما التقى زيلينسكي بمسؤولي شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع صواريخ لأنظمة باتريوت، خلال زيارته لواشنطن أمس الثلاثاء.