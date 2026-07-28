زيلينسكي يصل واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب تركز على الدفاع والتعاون الاستراتيجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أولويتنا الأولى هي تعزيز الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ويجب تقريب السلام.

جاء ذلك عقب وصول الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة، حيث يعتزم عقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على فيسبوك، أنه وصل بالفعل إلى الولايات المتحدة، مضيفًا "أن جدول أعماله يتضمن لقاءات مع ترامب وفريقه، إلى جانب مسؤولين يمكنهم دعم دفاعنا".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لكل من يساهم في حماية الأرواح.