زيلينسكي بعد لقائه مع ترامب: ناقشنا تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لنظام باتريوت

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض. وصرح زيلينسكي لوسائل الإعلام بأنه "عقد اجتماعًا مثمرًا مع ترامب في المكتب البيضاوي".

وأضاف أنه ناقش مع ترامب منح تراخيص إنتاج منظومات باتريوت. ووفقًا له، فقد ناقشا أيضًا "إحياء محادثات السلام".

وجاء في بيان زيلينسكي المكتوب عقب الاجتماع: "اجتماع مثمر مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي. شكرته على كل ما نبذله معًا لحماية أرواح الأوكرانيين وتحقيق السلام. في المقام الأول، قدمت للرئيس ترامب تعازينا بوفاة ليندسي جراهام. لقد كان صديقًا حقيقيًا لأوكرانيا".

وأضاف: تحدثنا مع الرئيس حول تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت. كما تطرقنا إلى الدبلوماسية - فمن المهم تكثيف العملية الدبلوماسية. وسيلخص فريقانا تفاصيل التواصل اللاحق بينهما".

في ديسمبر الماضي، التقى ترامب وزيلينسكي وأعلنا أنهما "يقتربان جدًا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن الاجتماع انتهى دون تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات المطولة.

وتحدث الزعيمان في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في منتجع مارالاغو التابع لترامب في فلوريدا. وزعما إحراز تقدم في أكثر قضيتين خلافًا في محادثات السلام، وهما: الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وتقسيم منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، التي تطالب روسيا بضمها بالكامل.

وقال زيلينسكي إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. أما ترامب فكان أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أنهما قطعا 95% من الطريق نحو التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وأنه يتوقع أن "تضطلع الدول الأوروبية بجزء كبير" من هذا الجهد، بدعم أمريكي. وقد حضر عدد من قادة القارة جزءًا من اجتماع ترامب وزيلينسكي.