وزير خارجية أوكرانيا: النظام في طهران شريك في حرب روسيا علينا

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم/ الاثنين/ إيران شريكا في الحرب على بلاده .. قائلا:" إن النظام في طهران شريك مباشر في الحرب الروسية على أوكرانيا، ويؤجج الحرب بالأسلحة التي قتلت أوكرانيين منذ عام 2022".

وأضاف أندريه سيبيها - تعليقا على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق منشور عبر منصة (إكس) - أن إيران لا تملك الحق في التظاهر بأنها ضحية، فضلا عن تبرير تهديداتها بحجج واهية تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية وسفنا أخرى في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية من إيران، بينما اتهمت طهران كييف بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين.