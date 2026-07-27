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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمختلف شوارع وميادين المحافظة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج توجيهات مشددة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف شوارع وميادين المحافظة وبنطاق مواقف سيارات الأجرة مع تسيير حملات دورية مستمرة لمتابعة الأوضاع الميدانية أولا بأول.

ماذا حدث؟

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها السيد كمال سليمان نائب المحافظ بنطاق مركز ومدينة سوهاج وحي شرق سوهاج لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط في الشارع.

وشدد المحافظ على توفير سيارات مخصصة لرفع الإشغالات وأخرى لجمع القمامة كل على حدة خلال الحملات لضمان تحقيق الردع الفوري وتحريز المخالفات وإزالتها في الحال.

ومن ناحية أخرى أكد المحافظ أن رخصة الإشغال لا تعني التعدي الصارخ على حرم الطريق العام وإعاقة حركة السير وإنما تمنح في حدود معينة لا تتعارض مع انسيابية الحركة المرور والمشاة بالمكان.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالحدود الموضحة في الترخيص دون أي تجاوز وتوعد "راشد"  بإلغاء رخص الإشغال بشكل فوري لغير الملتزمين بالمواقع والإطار القانوني الذي تم تحديده في الرخص الممنوحة لهم

وفي سياق متصل وجه المحافظ حديثه للقيادات التنفيذية بلهجة حاسمة رافضا أي حملات وهمية ومؤكدا أن أي حملة تنطلق في الشارع يجب أن تحقق المستهدف منها بالكامل وتحدث تغييرا ملموسا يشعر به المواطن السوهاجي في حياته اليومية.

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