محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية دور نواب البرلمان في دعم التنمية وتلبية احتياجات المواطنين

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أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، الدور المحوري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود التنمية، ونقل نبض الشارع، وتعزيز التنسيق المشترك؛ لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ - اليوم /الإثنين/ بمكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش - عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ وذلك في إطار اللقاءات الدورية للتنسيق والتشاور بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم المواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والتنمية، وبحث احتياجات المواطنين، فضلاً عن التنسيق بشأن سرعة تنفيذ الحلول المناسبة؛ بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية في شمال سيناء.