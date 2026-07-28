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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حوادث تضرب المحافظات.. انقلاب تريلا بـ50 طن بنجر.. و15 شخصًا ضحايا الأسفلت

حوادث متفرقة تضرب عدة محافظات.. انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر.. وإصابة 15 شخصًا في حوادث طرق
حوادث متفرقة تضرب عدة محافظات.. انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر.. وإصابة 15 شخصًا في حوادث طرق
قسم المحافظات

شهدت عدة محافظات خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المتفرقة، تنوعت بين حوادث الطرق والسكك الحديدية وحالات الغرق، وأسفرت عن سقوط عدد من المصابين والضحايا، وسط تحركات سريعة من قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف للتعامل مع البلاغات ونقل المصابين إلى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر

في الوادي الجديد، انقلبت تريلا محملة بـ50 طن بنجر علي طريق تنيده /منفلوط بالوادي الجديد في اتجاه منفلوط أسيوط.

كان اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد  قد تلقى بلاغا يفيد بانقلاب تريلا محملة بمحصول بنجر السكر علي طريق تنيده منفلوط باتجاه أسيوط.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين  فيما قامت الوحدة المحلية بإرسال المعدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جانب من الحادث
انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر على طريق تنيده - منفلوط بالوادي الجديد

إصابة فتاة إثر سقوطها من قطار بمزلقان في الدقهلية

في الدقهلية، أصيبت فتاة إثر سقوطها من أحد القطارات أثناء مروره بالقرب من مزلقان عامر أبو قاسم بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من قطار، بمزلقان عامر أبو قاسم، وانتقل ضباط المباحث وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة عواطف وحيد زكي محمد (22 عامًا)، والمقيمة بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالوجه بطول نحو 5 سنتيمترات.

تم نقل المصابة إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

أرشيفية
حوادث متفرقة تضرب عدة محافظات.. انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر.. وإصابة 15 شخصًا في حوادث طرق… أرشيفية 

إصابة 3 شباب اثر انقلاب موتوسيكل

أُصيب ثلاثة شباب بإصابات متفرقة، بينهم حالتان في حالة خطرة، إثر انقلاب دراجة نارية على كوبري البدالة بطريق دمياط الشرقي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا  من شرطة النجده ، بوقوع  حادث انقلاب موتوسيكل بالبداله، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات  الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم  تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

أسفر الحادث عن إصابة شاب (23 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليسرى، وجرح قطعي بالذقن، بينما أُصيب شابان يبلغان من العمر 20 عامًا باشتباه نزيف بالمخ ونزيف داخلي بالصدر، إضافة إلى كسور متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.

صورة ارشيفية
حوادث متفرقة تضرب عدة محافظات.. انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر.. وإصابة 15 شخصًا في حوادث طرق.. أرشيفية 

غرق شقيقين في ترعة بإسنا 

في محافظة الأقصر، شهدت قرية زرنيخ شرق التابعة لمركز إسنا، اليوم الثلاثاء، واقعة مأساوية، بعدما لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل إحدى الترع بالقرية.

وتبين من المعلومات الأولية أن الطفلين “ أحمد .من. س” وشقيقه “ياسين .من. س”،  بقرية زرنيخ شرق، تعرضا للغرق، حيث سقط أحدهما في المياه، بينما حاول شقيقه إنقاذه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وجرفته المياه ليلقى الاثنان مصرعهما غرقا.

تم إخطار الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمانين عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين خيمت عليهم الصدمة عقب وفاة الطفلين في هذا الحادث الأليم.

صورة أرشيفية
حوادث متفرقة تضرب عدة محافظات.. انقلاب تريلا محملة بـ50 طن بنجر.. وإصابة 15 شخصًا في حوادث طرق.. أرشيفية 

إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي 

في محافظة الشرقية، أصيب 11 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار الحوادث اخبار المحافظات الوادي الجديد الدقهلية محافظة الأقصر محافظة الشرقية

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