رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق تنيدة - منفلوط بالوادي الجديد

وجه عمار منصور رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد ومتابعة الدكتور محمد زين نائب رئيس مركز ومدينة بلاط بضرورة التوجه لموقع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) بطريق تنيدة – منفلوط، لمتابعة أعمال إزالة آثار الحادث.

وعلى الفور، تم الدفع باللودر التابع للوحدة المحلية، لرفع التريلا وإزالة آثار الحادث، بما يضمن سرعة إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتأمين الطريق أمام المارة والمركبات.

وأكد رئيس المركز استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة على الطرق، حتى تم الانتهاء من رفع التريلا وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط.