حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. تحذير عاجل

تواصلت الشائعات خلال الساعات الماضية بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ظهور النتيجة أو تحديد موعد رسمي لإعلانها، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توضيح الحقيقة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 لم يُحدد حتى الآن

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 لم يُحدد حتى الآن، مشددًا على أن أعمال المراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة لضمان خروج النتيجة بدقة كاملة.

طلاب

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر قناة الحياة، أن ما يتم تداوله بشأن إعلان النتيجة خلال ساعات لا أساس له من الصحة، قائلاً إن الوزارة تحتاج إلى الوقت الكافي لاستكمال جميع الإجراءات قبل اعتماد النتيجة رسميًا، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جميع الأخبار المتداولة عبر صفحات «فيس بوك» وغيرها من المنصات غير صحيحة

كما نفت وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، مؤكدة أن جميع الأخبار المتداولة عبر صفحات «فيس بوك» وغيرها من المنصات غير صحيحة، ودعت الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

وشددت الوزارة أيضًا على أنه لم يتم حتى الآن إعلان موعد الكشف عن أوائل الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وفي سياق آخر، كشف شادي زلطة تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن اللقاء تناول عددًا من ملفات تطوير منظومة التعليم، وفي مقدمتها مراجعة الأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل المعايير الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

الاجتماع استعرض كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية

وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، والذي أسفر عن توقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية، إلى جانب بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لإنشاء وتطوير وتشغيل 38 مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض جهود الدولة في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية مهارات الطلاب.