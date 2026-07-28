نتنياهو يقدم معلومات استخباراتية عن الملف النووي الإيراني للبيت الأبيض.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل قبل قليل إلى البيت الأبيض، تمهيدًا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُعد هذا اللقاء الثامن بين الرجلين، رغم أنها الزيارة السابعة التي يقوم بها نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وذلك لأن ترامب سبق أن زار إسرائيل في أعوام سابقة والتقى نتنياهو هناك.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو حمل إلى هذه الزيارة عددًا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، يأتي في مقدمتها الملف الإيراني، ومن المتوقع أن يقدم للرئيس ترامب معلومات استخباراتية تتعلق بالمفاعلات النووية الإيرانية، وتحديدًا ما يُقال عن منشآت في جبل فارس، وتشهد الأوساط السياسية والأمنية، إلى جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية، حملة تحريض واسعة بشأن هذا الملف، مع الدعوة إلى استهدافه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة إسرائيل.

أشارت إلى أن نتنياهو يعتزم طرح مسألة أهمية إسقاط النظام الإيراني، باعتبار أن بقاءه، وفقًا للرواية الإسرائيلية، يعني استمرار التهديدات، ليس لإسرائيل فحسب، وإنما لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأكدت أن الملف الإيراني يظل العنوان الأبرز في هذه الزيارة، خاصة أن إسرائيل تسعى إلى دفع الولايات المتحدة نحو توسيع العمليات العسكرية، وإجهاض مسار المفاوضات، في وقت تتصاعد فيه داخل الولايات المتحدة أصوات تنتقد ما تصفه بالتأثير الإسرائيلي الكبير في عملية صنع القرار الأمريكي، ولا سيما من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي من المتوقع أن يشارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو.