تشكيل منتخب الشباب أمام الأردن ودياً استعدادا لتصفيات أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة منتخب الأردن، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 عاماً، التي تنظمها مصر.

التشكيل جاء على النحو التالي:

إياد تامر (1) ’ محمد عوض (3) ’ إياد مدحت (4) ’ نور أشرف (2) ’ يوسف "شيكا" (12) ’ محمد رأفت (6) ’ محمد سمير "كونتا" (15) ’ محمد حمد (8) ’ عمر العزب (14) ’ محمد عبد الفتاح "تاحا" (21) ’ ياسين عاطف (7).

وعلى مقاعد البدلاء: عمر عبدالعزيز (23) – عبدالله بدير (13) - مهند الشامي (5) – عبدالرحمن عبدالفتاح (17) – محمد حسني (25) – محمد فرج (26) – محمد عبدالبصير (27) محمود حسن جمعة (19) – أنس رشدي (20) – محمد ياسر (22) - علي الجارحي (11) – أدهم أحمدالدين (24).