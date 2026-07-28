مها أحمد تروّج لمسرحيتها الجديدة "مملكة الحواديت" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

نشرت الفنانة مها أحمد عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوسترات الدعائية الخاصة بمسرحيتها الجديدة "مملكة الحواديت"، معلنةً عن عرضها للجمهور في عروس البحر الأبيض المتوسط.

تفاصيل العرض المسرحي

و يُقام العرض على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، من إنتاج وزارة الثقافة - قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية / المسرح القومي للأطفال كما أن فريق العمل:تأليف وأشعار: وليد كمال، إخراج: إيهاب ناصر

إطلالة استعراضية وفانتازية

وظهرت مها أحمد في البوسترات بإطلالات خيالية وفانتازية مبهجة تناسب طبيعة العرض الموجه للأطفال والعائلات، حيث تتصدر العمل رفقة مجموعة من الفنانين والاستعراضيين والشخصيات الكرتونية الشهيرة، مما يعد الجمهور بتجربة مسرحية مليئة بالأجواء التشويقية والاستعراضية.