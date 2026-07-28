إنشاء مكتبة مصر العامة بالعريش

وضع محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة العريش، بحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس وائل مصطفي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، والمهندس حسام عبدالعزيز شاهين رئيس تعمير سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية الثقافية ونشر المعرفة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة ثقافية مهمة لأبناء المحافظة، ويأتي استكمالًا لجهود الدولة في دعم الثقافة وبناء الوعي، مشيرًا إلى أن المكتبة ستكون منارة علمية وثقافية تخدم مختلف الفئات العمرية.

ومن جانبه، أوضح السفير رضا الطايفي أن المشروع يُقام تحت رعاية محافظة شمال سيناء، وبتمويل من صندوق مكتبات مصر العامة، وبإشراف وتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، ممثلًا في الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء.

وأشار إلى أن المكتبة تقام على أرض بمساحة إجمالية 3750 مترًا مربعًا، بينما تبلغ المساحة الإنشائية 1550 مترًا مربعًا موزعة على دورين، وتضم مكتبة للأطفال، ومكتبة للكبار، وقاعات متعددة الأغراض، وقاعات للندوات والدورات التدريبية، ومسرحًا رومانيًا يتسع لنحو 220 مقعدًا، بالإضافة إلى مركز تدريب تكنولوجي، ومكاتب إدارية، وكافتيريا، ومخازن، والخدمات اللازمة، بما يجعلها مركزًا متكاملًا للأنشطة الثقافية والتعليمية بمدينة العريش.