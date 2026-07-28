مي عز الدين تدخل عالم البيزنس بإطلاق براند مايوهات.. شاهد

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها بإعلان إطلاق أول براند خاص بها للمايوهات، وشاركت عبر حسابها على إنستجرام صورًا من جلسة تصوير على الشاطئ، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة، تزامنًا مع الكشف عن المجموعة الجديدة استعدادًا لموسم صيف 2026.

مي عز الدين

وظهرت مي مرتدية تصميمًا باللون البني مع كيمونو شفاف وإكسسوارات بسيطة ونظارة شمسية، في إطلالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بأفكار وتصميمات البراند الجديد.

وتعد هذه الخطوة أولى تجارب مي عز الدين في مجال الأزياء، بعدما قررت دخول عالم البيزنس بإطلاق علامتها الخاصة لملابس السباحة، في إضافة جديدة لمسيرتها بعيدًا عن التمثيل.