أحمي نفسك من الحرائق.. نصائح ذهبية عند شراء مشترك كهربائي منزلي

وجه أحمد الشناوي خبير الطاقة الكهربائية، مجموعة من النصائح لكيفية التعامل مع المشتركات الكهربائية في المنزل لتجنب الحرائق.



وقال أحمد الشناوي في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" عند شراء أي مشترك كهربائي لابد من التعرف على طبيعة الاجهزة الكهربائية التي سيتم استخدامها في المشترك الكهربائي ".

وتابع أحمد الشناوي :" مش اي مشترك يشغل كل الاجهزة الكهربائية كي لا يتسبب المشترك الكهربائي في ماس كهربائي وحريق ".

وأكمل احمد الشناوي :" أي مشترك كهربائي له درجة امبير محددة وكلما ارتفع قدرة المشترك الكهربائية ارتفع سعره ".

وتابع أحمد الشناوي :" مينفعش نحط مشترك صغير جوا المشترك الكبير في المنزل لأن ذلك يجعل المشترك عرضة لجهد كهربائي كبير وقد يتسبب في حرائق".