قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التعليم العالي" تغلق 4 منشآت وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية
إيران تهدد بمنع عبور الشركات المستفيدة من أصولها بـ مضيق هرمز
الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور
مسؤولون أمريكيون : الضغوط الاقتصادية على إيران أشد تأثيرا من الحملة العسكرية
بقرار وبن جديدة يجتازان الفحص الطبي .. وبرنامج خاص قبل الظهور مع الأهلي
نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ وسفن القوات الأوكرانية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم.. وحقوق شعبنا يجب الاعتراف بها
ترامب: نتنياهو يريد إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران
تعويض محمد صلاح يكلف ليفربول 9 مليارات جنيه .. تعرّف على مفاجأة الريدز
زيارة سرية إلى واشنطن .. نتنياهو يراهن على تغيير موقف ترامب تجاه إيران
الدولار يواصل التراجع بالبنوك .. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تطبيق زيادة يوليو.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات في أغسطس؟

بعد تطبيق زيادة يوليو.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات في أغسطس؟
بعد تطبيق زيادة يوليو.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات في أغسطس؟
ياسمين القصاص

قبل صرف معاشات شهر أغسطس، يعود ملف الزيادات إلى واجهة اهتمام ملايين أصحاب المعاشات والمستفيدين، خاصة بعد تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة اعتبارا من يوليو الماضي، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. 

الحكومة تستمر في تنفيذ حزم الدعم

وبين ترقب المواطنين لموعد الصرف، تتجدد التساؤلات حول الفئات التي تستفيد من الزيادة الجديدة، وما إذا كانت تشمل جميع أصحاب المعاشات أم تقتصر على شرائح محددة، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس خلال الأيام الأولى من الشهر، متضمنة الزيادة السنوية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من معاش يوليو، والتي بلغت 15% وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبحد أقصى للزيادة تحدده الضوابط القانونية.

من المستفيد من الزيادة الجديدة؟

وتطبق الزيادة على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يستوفون شروط الاستحقاق وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، سواء كانوا من أصحاب المعاشات الأصلية أو المستحقين عنهم من الأرامل والأبناء وغيرهم ممن تنطبق عليهم أحكام القانون، وذلك ضمن الزيادة السنوية الدورية التي تقرها الدولة لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين دخول أصحاب المعاشات، الذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

أماكن صرف معاشات أغسطس

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات من خلال العديد من الوسائل، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة فوري.

بطاقات "ميزة" الإلكترونية.

هل توجد زيادات جديدة في أغسطس؟

لا تتضمن معاشات شهر أغسطس زيادة جديدة مستقلة، وإنما يستمر صرف المعاشات بالقيمة التي تم رفعها اعتبارا من يوليو الماضي، حيث تعد هذه الزيادة هي الزيادة السنوية المقررة قانونا، ولم تعلن الحكومة أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أي زيادات إضافية أو استثنائية حتى الآن.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السنوية في المعاشات تأتي ضمن التزام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون إحدى أكثر الفئات تأثرا بارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل الزيادة الدورية ضرورة اقتصادية واجتماعية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحرص على تحقيق توازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للموازنة العامة، مؤكدا أن زيادة المعاشات تسهم في تخفيف جزء من الضغوط المعيشية، وتعزز القدرة الشرائية للمستفيدين، خاصة مع استمرار برامج الدعم الاجتماعي الأخرى.

وأوضح أن هذه الزيادات لا تمثل مجرد أرقام مالية، بل تعكس توجها حكوميا مستمرا نحو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن توفير حياة أكثر استقرارا لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أن انتظام صرف المستحقات والزيادات في مواعيدها يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات الاجتماعية.

حماية اجتماعية مستمرة

والجدير بالذكر،  أن استمرار الدولة في إقرار الزيادات السنوية للمعاشات يعكس توجها واضحا لدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، إذ تمثل المعاشات مصدر الدخل الأساسي لملايين الأسر المصرية. 

ومن ثم، فإن انتظام صرف معاشات أغسطس بالقيمة الجديدة يرسخ سياسة الدولة في توفير حماية اجتماعية مستدامة، مع استمرار متابعة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المواطنين كلما دعت الحاجة.

ومثل التغيير الوحيد في استمرار صرف المعاشات بعد إعادة احتسابها بالزيادة السنوية البالغة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. 

ولا تشهد معاشات أغسطس أي زيادة جديدة أو استثنائية، إذ لم تصدر الحكومة أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارات جديدة بشأن رفع قيمة المعاشات، وإنما يستمر صرفها بالقيمة التي أقرت في يوليو.

المعاشات أصحاب المعاشات كبار السن معاشات أغسطس معاشات شهر أغسطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

بالصور

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد