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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تدعو إلى استئناف الحوار لإنهاء الصراع في أوكرانيا

باكستان تدعو إلى استئناف الحوار لإنهاء الصراع في أوكرانيا
باكستان تدعو إلى استئناف الحوار لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أ ش أ

دعت باكستان إلى استئناف الحوار من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعرب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد - خلال كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية نقلها راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصعيد الصراع في أوكرانيا.. وحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بشكل كامل بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكد أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا من خلال إجراء حوار جاد ومستمر وهادف.

ودعا إلى وقف فوري وكامل للأعمال العدائية من أجل إفساح المجال أمام الدبلوماسية واستئناف المفاوضات.. مؤكدا أن التوصل إلى تسوية سلمية مقبولة للطرفين تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف والاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة، يظل الطريق الوحيد الممكن للمضي قدما.

وقال المسئول الأممي إن باكستان ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل وشامل ودائم وسلمي للنزاع.

إنهاء الصراع في أوكرانيا المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية تصعيد الصراع في أوكرانيا

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