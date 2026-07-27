قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 .. فتح الله على رأس المنظومة المرورية بعد تجديد الثقة
18 شرطا .. شروط التقديم على أراضي مسكن بـ 17 مدينة
وفاة أرملة إبراهيم عبد الرازق
المصرية ميار شريف تعود لقائمة أفضل 50 لاعبة تنس في العالم
إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
حظر سفر موظفي السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى الضفة الغربية
تكليفات جديدة.. وزير الأوقاف يصدر عددا من القرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل
لعدم تجديد الترخيص | إدارة كرداسة التعليمية تحذر الأهالي من التعامل مع 12مدرسة
بالمجان .. التعليم : لا مصروفات في المدارس المتخصصة في صناعة الدواء والرعاية الصحية
الذهب يواصل التراجع .. ومفاجأة في سعر عيار 21
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026
الحمامصي يسأل : التمويل الاستهلاكي .. ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون مؤجلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا وإيران على طاولة مصيرية .. ترامب يستضيف نتنياهو وزيلينسكي في البيت الأبيض

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات منفصلة من المتوقع أن تركز على الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.


وأوضح المسئول في البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي بنتنياهو لمناقشة الحرب في إيران، والتقدم المحرز في المفاوضات مع لبنان، والجهود المبذولة لتوسيع اتفاقيات أبراهام.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية بيع واشنطن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى أنقرة، ومعارضة نتنياهو لهذه الخطوة. 


أقرّ ترامب بأنه ونتنياهو ليسا متفقين تماماً بشأن إيران، لكنه قال إن الزعيمين ما زالا متقاربين للغاية. 


وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: "لدينا اختلاف بسيط، لكننا متقاربان جداً".


خلال اجتماع ترامب مع زيلينسكي، سيناقش الزعيمان عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكره المسؤول، وأضاف المسؤول: "حان الوقت لإنهاء الحرب".


قلل ترامب من شأن مزاعم زيلينسكي بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية عن القواعد العسكرية الأمريكية، قائلاً: "لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك، وبالتأكيد ليس على مستوى عالٍ".
يخطط كل من نتنياهو وزيلينسكي لحضور جنازة السيناتور الراحل ليندسي جراهام في واشنطن يوم الثلاثاء.

أوكرانيا وإيران طاولة مصيرية ترامب يستضيف نتنياهو الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف \

وزير الأوقاف يصدر عددًا من القرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل المؤسسي بالوزارة

استخدام الذهب كهدية

هل يجوز إعطاء الأحفاد ذهبًا هدية؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور محمود صديق

محمود صديق عن تكليفه بالقيام بأعمال رئاسة جامعة الأزهر: أمانة سأؤديها.. وثقة الإمام الأكبر شرف لي

بالصور

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

إيناس مكى

إيناس مكي: المسرح بيتي الأول.. وحق الأداء العلني يحمي آلاف الفنانين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد