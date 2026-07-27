أوكرانيا وإيران على طاولة مصيرية .. ترامب يستضيف نتنياهو وزيلينسكي في البيت الأبيض

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات منفصلة من المتوقع أن تركز على الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.



وأوضح المسئول في البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي بنتنياهو لمناقشة الحرب في إيران، والتقدم المحرز في المفاوضات مع لبنان، والجهود المبذولة لتوسيع اتفاقيات أبراهام.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية بيع واشنطن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى أنقرة، ومعارضة نتنياهو لهذه الخطوة.



أقرّ ترامب بأنه ونتنياهو ليسا متفقين تماماً بشأن إيران، لكنه قال إن الزعيمين ما زالا متقاربين للغاية.



وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: "لدينا اختلاف بسيط، لكننا متقاربان جداً".



خلال اجتماع ترامب مع زيلينسكي، سيناقش الزعيمان عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكره المسؤول، وأضاف المسؤول: "حان الوقت لإنهاء الحرب".



قلل ترامب من شأن مزاعم زيلينسكي بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية عن القواعد العسكرية الأمريكية، قائلاً: "لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك، وبالتأكيد ليس على مستوى عالٍ".

يخطط كل من نتنياهو وزيلينسكي لحضور جنازة السيناتور الراحل ليندسي جراهام في واشنطن يوم الثلاثاء.