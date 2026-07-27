ترامب: متوافقون مع إسرائيل بشأن إيران.. والبديل عن الاتفاق هو القوة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل إجراء مفاوضات مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للمسار الدبلوماسي لن يكون طويلًا.



وقال ترامب إن بلاده استجابت لطلب الوسطاء بمنح المفاوضات فرصة، مضيفًا: "نجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة."



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "متقاربتان جدًا" في مواقفهما بشأن الملف الإيراني، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين الجانبين حيال التعامل مع طهران.