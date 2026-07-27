قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إقلاع طائرته إلى واشنطن.. نتنياهو: نمر بمرحلة معقدة وإيران على رأس مباحثاتي مع ترامب

نتنياهو و زوجته
نتنياهو و زوجته
فرناس حفظي

أقلعت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا في البيت الأبيض، وسط حالة من عدم اليقين تحيط بالملف الإيراني والتطورات الإقليمية.


وشهدت الرحلة إجراءات غير مسبوقة من التكتم، إذ امتنع مكتب نتنياهو عن الإعلان مسبقا عن موعد أو مكان إقلاع الطائرة، كما لم يكشف عن موعد وصولها المتوقع إلى الولايات المتحدة، رغم أن الخطة الأصلية كانت تقضي بالإقلاع صباحا والوصول إلى واشنطن مساءً.


وعقب إقلاع الطائرة، أدلى نتنياهو بتصريحات من مدخل طائرة "جناح صهيون"، أكد خلالها أن الملف الإيراني سيكون في صدارة مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال نتنياهو: "نمر بأوقات عصيبة وظروف معقدة، وسنناقش إيران بشكل مباشر"، في إشارة إلى أن المحادثات ستركز على التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والملفات الأمنية والإقليمية، إلى جانب قضايا أخرى محل اهتمام البلدين.

طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم تراجع النفط وانحسار التوترات بين واشنطن وطهران

راندة المنشاوي

الإسكان: سرعة تنفيذ المشروعات والتطوير بـ6 أكتوبر وتكثيف الحملات الرقابية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد