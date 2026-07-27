بعد إقلاع طائرته إلى واشنطن.. نتنياهو: نمر بمرحلة معقدة وإيران على رأس مباحثاتي مع ترامب

أقلعت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا في البيت الأبيض، وسط حالة من عدم اليقين تحيط بالملف الإيراني والتطورات الإقليمية.



وشهدت الرحلة إجراءات غير مسبوقة من التكتم، إذ امتنع مكتب نتنياهو عن الإعلان مسبقا عن موعد أو مكان إقلاع الطائرة، كما لم يكشف عن موعد وصولها المتوقع إلى الولايات المتحدة، رغم أن الخطة الأصلية كانت تقضي بالإقلاع صباحا والوصول إلى واشنطن مساءً.



وعقب إقلاع الطائرة، أدلى نتنياهو بتصريحات من مدخل طائرة "جناح صهيون"، أكد خلالها أن الملف الإيراني سيكون في صدارة مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال نتنياهو: "نمر بأوقات عصيبة وظروف معقدة، وسنناقش إيران بشكل مباشر"، في إشارة إلى أن المحادثات ستركز على التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والملفات الأمنية والإقليمية، إلى جانب قضايا أخرى محل اهتمام البلدين.