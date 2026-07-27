خبير: نتنياهو يوظف التصعيد في الضفة الغربية للحصول على مكاسب أمريكية

أكد الدكتور رمزي عودة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يحمل رسائل سياسية تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى لاستثمار هذا التصعيد من أجل انتزاع تنازلات وضمانات أمريكية تعزز موقفه السياسي والأمني.

وأوضح عودة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو قد يستخدم ملف الضفة الغربية كورقة تفاوض مع الإدارة الأمريكية، بهدف الحصول على استمرار الدعم الأمني والتأييد للتواجد العسكري الإسرائيلي في منطقة الأغوار، بما يعزز مكانته كشريك استراتيجي في أي ترتيبات أو تسويات محتملة بالمنطقة، ويدعم فرصه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف أن موافقة نتنياهو، قبل أيام، على السماح لقوات دولية بالدخول إلى قطاع غزة جاءت استجابة لمطلب أمريكي ظل مؤجلًا لفترة، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يعرض تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية مقابل الحصول على مزيد من الضمانات السياسية والأمنية من واشنطن.

وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن ما تشهده الضفة الغربية يمثل تصعيدًا غير مسبوق وإعلانًا لحالة حرب وعدوان على الفلسطينيين، مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لا تستند إلى مبررات أمنية أو سياسية حقيقية.