قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: نتنياهو يوظف التصعيد في الضفة الغربية للحصول على مكاسب أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور رمزي عودة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يحمل رسائل سياسية تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى لاستثمار هذا التصعيد من أجل انتزاع تنازلات وضمانات أمريكية تعزز موقفه السياسي والأمني.

وأوضح عودة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو قد يستخدم ملف الضفة الغربية كورقة تفاوض مع الإدارة الأمريكية، بهدف الحصول على استمرار الدعم الأمني والتأييد للتواجد العسكري الإسرائيلي في منطقة الأغوار، بما يعزز مكانته كشريك استراتيجي في أي ترتيبات أو تسويات محتملة بالمنطقة، ويدعم فرصه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف أن موافقة نتنياهو، قبل أيام، على السماح لقوات دولية بالدخول إلى قطاع غزة جاءت استجابة لمطلب أمريكي ظل مؤجلًا لفترة، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يعرض تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية مقابل الحصول على مزيد من الضمانات السياسية والأمنية من واشنطن.

وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن ما تشهده الضفة الغربية يمثل تصعيدًا غير مسبوق وإعلانًا لحالة حرب وعدوان على الفلسطينيين، مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لا تستند إلى مبررات أمنية أو سياسية حقيقية.

إسرائيل غزة الضفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي

وزيرا الخارجية والاستثمار يشهدان إطلاق تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي 2026

هرمز

سلوك عصابة مافيا.. إيران: أمريكا ليست طرفاً في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز

بولندا

بولندا تطالب الولايات المتحدة بتسليم وزير العدل السابق المتهم بالفساد

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد