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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"أونكتاد": مصر تستقطب 22% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا

نان لي كولينز مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بمنظمة(أونكتاد)
نان لي كولينز مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بمنظمة(أونكتاد)
علياء فوزى

أكدت نان لي كولينز،  مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن مصر تلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات إلى القارة  الأفريقية، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها قرابة 15.5 مليار دولار في عام 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر  إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

 وأوضحت كولينز أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر تمثل نحو 22% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا.

وتابعت: لابد من ترجمة هذه التدفقات الاستثمارية إلى فوائد تنموية أوسع عبر  نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وخلق فرص عمل إنتاجية.

70 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لأفريقيا

وعلى صعيد القارة، أوضحت كولينز أن أفريقيا استقطبت حوالي 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لهذا العام، وهو  ثالث أعلى مستوى مسجل تاريخياً للقارة الأفريقيا.

وأشارت إلى أن زيادة عدد المشروعات المعلنة في “الاستثمارات الخضراء” يعد مؤشراً قوياً على اهتمام المستثمرين طويل الأمد بالمساهمة في توسيع القدرات الإنتاجية للقارة.

وسلطت كولينز خلال حديثها  الضوء على تحول منطق الاستثمار العالمي ليصبح أكثر انتقائيا وتخصصا موضحة أن هناك نمو سريعة في استثمارات قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، الطاقة المتجددة، حيث قفزت الاستثمارات الخضراء في هذه القطاعات من 109 إلى 576 مليار دولار.

وحذرت كولينز من تمركز هذه الاستثمارات في عدد قليل من الاقتصادات، إذ لا تحصل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلا على نحو 10% من هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

وأكدت مديرة شعبة الاستثمار في "أونكتاد" أن أفريقيا تمتلك أصولاً هائلة للمنافسة، تتضمن موارد الطاقة المتجددة، والمعادن الحرجة، والأسواق الرقمية وكذلك ثروة بشرية إذ يعد مواطنيه من أصغر الفئات العمرية في العالم.

وأضافت أن هناك شراكات متعددة في أفريقيا مع دول الخليج، والصين، والهند، واقتصادات آسيوية آخرى  في قطاعات الطاقة، الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والعقارات.

 وشددت على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في خلق أسواق متكاملة تجعل المشاريع الاستثمارية أكثر تنافسية.

واختتمت كولينز كلمتها بتأكيد التزام المنظمة بدعم مصر والدول الأفريقية عبر مراجعات سياسات الاستثمار والمساعدة التقنية.

 ووجهت دعوة رسمية للمشاركين لمواصلة هذا الحوار في “منتدى الاستثمار العالمي” الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر المقبل.

أونكتاد مصر الاستثمارات الأجنبية وزارة الاستثمار الاستثمارات الخضراء

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