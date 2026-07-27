الإسكان: سرعة تنفيذ المشروعات والتطوير بـ6 أكتوبر وتكثيف الحملات الرقابية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير، إلى جانب جهود الحفاظ على الانضباط الحضاري والتصدي للمخالفات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا شمل مستجدات تنفيذ أعمال مشروع محور المهندس علاء عبدالعزيز (طريق البوليفارد)، الذي يربط بين وصلة دهشور والطريق الدائري الأوسطي، حيث تتواصل أعمال تنفيذ الطرق والمرافق حيث تم التأكيد على دفع معدلات الأعمال للانتهاء من المشروع.

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال التطوير الجارية بمنطقة الحزام الأخضر، والتي تشمل مشروعات المرافق، ومحطات رفع الصرف الصحي، وأعمال الطرق، مؤكدة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، ورفع كفاءة محاور الحركة والطرق الرئيسية بالمنطقة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، باعتبارها إحدى المناطق الاستثمارية والسكنية الواعدة بالمدينة.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر نفذ حملات مكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والإشغالات والتعديات بمختلف القطاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من المخالفات، من بينها إزالة غرف أسطح (روف) مخالفة بقطعتين بامتداد التوسعات الشمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملات مختلف قطاعات المدينة، وأسفرت عن إزالة بؤر فرز المخلفات، والإشغالات، والأنشطة غير المرخصة، والتحفظ على عدد من المركبات والعربات والمعدات المستخدمة في إشغال الطرق أو ممارسة أنشطة مخالفة، من بينها إزالة 15 نقطة لفرز المخلفات بالمنطقة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وشملت الحملات أيضًا عددًا من المحاور والمناطق الحيوية بالمدينة، من بينها محاور جمال عبدالناصر، وجنة، والممشى السياحي، والبوليفارد، ومناطق السياحة الأولى والثانية والثالثة، والقطاعات الجنوبي والشمالي والغربي، والمنطقة الصناعية، حيث تم رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري.

وفي إطار دعم منظومة النظافة، تناول التقرير مستجدات رفع كفاءة المنظومة والتأكد من جاهزية المعدات المخصصة لخدمة المناطق المختلفة، حيث تم تنفيذ اصطفافات لمعدات النظافة، لخدمة عدد من المناطق إلى جانب المناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مع التأكيد على إعداد تقارير دورية لمتابعة معدلات الأداء وضمان انتظام أعمال النظافة ورفع كفاءة الخدمات.

وفي هذا السياق، شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار الحملات الميدانية للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والأنشطة العشوائية، وتطبيق القانون بكل حسم، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تؤثر على المظهر الحضاري أو تعوق حركة المواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الحفاظ على النسق العمراني، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، تمثل أولويات رئيسية في خطة العمل بالمدن الجديدة، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والارتقاء بمستوى المدن الجديدة.