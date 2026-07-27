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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئولون باكستانيون: ترامب قد يأمر بشن هجوم بري على إيران

ترامب
ترامب
شيماء جمال

يعتقد مسؤولون في المخابرات الباكستانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يأمر بشن هجوم بري على إيران، وفقا لما جاء عبر "العربية".

وأكد مسؤولان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، أن ترامب يُعتَقَد أنه يعتزم شن هجوم بري محدود لعزل المنطقة الساحلية الإيرانية قبل عقد أي اتفاق سلام، وذلك رغم الضغوط الداخلية وتحذيرات الجنرالات من هذه الخطوة.

كما قال أحد المسؤولين إن "هناك العديد من المؤشرات على أنه يعتزم القيام بذلك... (من حيث) الانتشار العسكري وتحركات القوات والخطاب المستخدم".

ويرى الخبراء أن الغزو العسكري الأميركي لإيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات.

وكانت السلطات الإيرانية أبلغت باكستان، التي تتوسط بين طهران وواشنطن، أن طهران لم توقف التواصل مع المفاوضين الأميركيين، بل علّقت عملية التفاوض فقط، وفق ما ذكرته مصادر "العربية".

وبحسب المصادر "أبلغت إيران السلطات الباكستانية أنها لم تنسحب من المفاوضات، بل علّقتها"، مشيرة إلى أن "إيران أكدت لباكستان ضرورة استمرار المفاوضات وفقاً لمذكرة التفاهم" التي تم التوصل إليها سابقاً بين واشنطن وطهران.

كما أشارت المصادر إلى أن إيران تطالب "باستئناف المحادثات حول مضيق هرمز ثم الإفراج عن الأصول المجمدة ثم الملف النووي".

باكستان ايران ترامب امريكا طهران

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