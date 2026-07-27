قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
إسعاد يونس تعلق على أزمة حق الأداء العلني
خلال تفقده أكبر مصنع غزل بالعالم.. نائب رئيس الوزراء: نطور "غزل المحلة" لبناء قاعدة صناعية حديثة
سعر الدولار اليوم .. تراجع جديد في البنوك بختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنسيق الجامعات 2026؟.. احذر الوقوع في هذه الأخطاء خلال ترتيب الرغبات

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق
عادل نصار

بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026، يعلو صوت قرب ظهور نتيجة الامتحانات وأيضا تنسيق الجامعات 2026، وهنا يبرز شيء مهم عن كيفية ترتيب الرغبات بطريقة بدون أخطاء، وموعد مراحل التنسيق للجامعات 2026.

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، تفاصيل آلية تقسيم مراحل تنسيق الجامعات 2026، مؤكدًا أن النظام لا يعتمد على تصنيف الطلاب، وإنما يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الرغبات، وإتاحة الفرصة أمام كل طالب لاختيار الكلية المناسبة وفقًا لمجموعه.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأوضح الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، خلال برنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تبدأ عادة بعد نحو أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك عقب تسليم استمارات النجاح للطلاب.

سير عملية التنسيق

وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، إلى أن تقسيم التنسيق إلى ثلاث مراحل يهدف إلى تحديد الكليات التي اكتملت أماكنها قبل بدء المرحلة التالية، بما يضمن سير عملية التنسيق بصورة منظمة، لافتًا إلى أن كليات القطاع الطبي، مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، تستوعب معظم المقبولين بها خلال المرحلة الأولى.

نظام التنسيق الإلكتروني

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، أن ترتيب الرغبات يمثل العامل الحاسم في الترشيح، موضحًا أن نظام التنسيق الإلكتروني يختار الكلية وفقًا لترتيب الرغبات الذي يسجله الطالب بنفسه، وليس بشكل عشوائي، لذلك يجب مراجعة جميع الرغبات البالغ عددها 75 رغبة بعناية قبل اعتمادها.

وشدد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، على أهمية مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل الرغبات، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يخص أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الذين يحق لهم الالتحاق بأي كلية دون التقيد بالنطاق الجغرافي.

استجابة لضغوط الأسرة

كما حذر  الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، من الالتحاق بما يُعرف بـ"كليات القمة" لمجرد ارتفاع المجموع أو استجابة لضغوط الأسرة، مؤكدًا أن اختيار التخصص يجب أن يستند إلى ميول الطالب وقدراته، لأن الرغبة الحقيقية هي العامل الأهم في تحقيق النجاح والاستمرار بالدراسة.

الثانوية العامة التنسيق للجامعات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 شؤون التعليم التعليم رفعت فياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد