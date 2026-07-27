تنسيق الجامعات 2026؟.. احذر الوقوع في هذه الأخطاء خلال ترتيب الرغبات

بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026، يعلو صوت قرب ظهور نتيجة الامتحانات وأيضا تنسيق الجامعات 2026، وهنا يبرز شيء مهم عن كيفية ترتيب الرغبات بطريقة بدون أخطاء، وموعد مراحل التنسيق للجامعات 2026.

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، تفاصيل آلية تقسيم مراحل تنسيق الجامعات 2026، مؤكدًا أن النظام لا يعتمد على تصنيف الطلاب، وإنما يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الرغبات، وإتاحة الفرصة أمام كل طالب لاختيار الكلية المناسبة وفقًا لمجموعه.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأوضح الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، خلال برنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تبدأ عادة بعد نحو أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك عقب تسليم استمارات النجاح للطلاب.

سير عملية التنسيق

وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، إلى أن تقسيم التنسيق إلى ثلاث مراحل يهدف إلى تحديد الكليات التي اكتملت أماكنها قبل بدء المرحلة التالية، بما يضمن سير عملية التنسيق بصورة منظمة، لافتًا إلى أن كليات القطاع الطبي، مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، تستوعب معظم المقبولين بها خلال المرحلة الأولى.

نظام التنسيق الإلكتروني

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، أن ترتيب الرغبات يمثل العامل الحاسم في الترشيح، موضحًا أن نظام التنسيق الإلكتروني يختار الكلية وفقًا لترتيب الرغبات الذي يسجله الطالب بنفسه، وليس بشكل عشوائي، لذلك يجب مراجعة جميع الرغبات البالغ عددها 75 رغبة بعناية قبل اعتمادها.

وشدد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، على أهمية مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل الرغبات، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يخص أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الذين يحق لهم الالتحاق بأي كلية دون التقيد بالنطاق الجغرافي.

استجابة لضغوط الأسرة

كما حذر الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، من الالتحاق بما يُعرف بـ"كليات القمة" لمجرد ارتفاع المجموع أو استجابة لضغوط الأسرة، مؤكدًا أن اختيار التخصص يجب أن يستند إلى ميول الطالب وقدراته، لأن الرغبة الحقيقية هي العامل الأهم في تحقيق النجاح والاستمرار بالدراسة.