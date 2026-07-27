قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
إسعاد يونس تعلق على أزمة حق الأداء العلني
خلال تفقده أكبر مصنع غزل بالعالم.. نائب رئيس الوزراء: نطور "غزل المحلة" لبناء قاعدة صناعية حديثة
سعر الدولار اليوم .. تراجع جديد في البنوك بختام التعاملات
الأوقاف: 29 يوليو بدء الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تظهر الخميس؟| موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الثانوية العامة
الثانوية العامة
عادل نصار

حالة من الجدل واسع النطاق يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بأخبار نتيجة الثانوية العامة، وموعد ظهورها الأمر الذي تطلب معرفة الحقيقة من خلال الجهات المختصة لهذا الأمر الهام.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس المقبل

الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، كشف عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.

طلاب

وخلال برنامج تغطية خاصة، تقديم أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، أشار الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إلى أن الوزارة ستعلن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي.

ضرورة تحري الدقة في اختيار تنسيق كليات الثانوية العامة

وطالب الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، طلاب الثانوية العامة بضرورة تحري الدقة في اختيار تنسيق كليات الثانوية العامة، مع الإتقان والنظر في التوزيع الجغرافي.

فيما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الخاصة بإعداد النتيجة تسير وفق الجدول المحدد، وأنه لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

تشير التقديرات الحالية إلى إمكانية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات المقبلة، وبحد أقصى يوم الأربعاء المقبل، إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنها لم تحدد موعدًا رسميًا لاعتماد النتيجة حتى الآن.

وشددت الوزارة على أن أي مواعيد يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية لا تستند إلى بيانات رسمية، مؤكدة أن الإعلان سيكون فور انتهاء جميع الإجراءات الفنية واعتماد النتيجة.

ضوابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026
تُعلن نتيجة الثانوية العامة 2026 وفق عدد من الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتشمل:

نشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لإعلان النتائج.

إتاحة درجات جميع المواد والمجموع الكلي لكل طالب.

احتساب المجموع الكلي للنظام الجديد من 320 درجة.

احتساب المجموع الكلي للنظام القديم من 410 درجات.

إعلان النتيجة إلكترونيًا لجميع الطلاب.

اعتماد النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة في توقيت واحد، مع إعلان نسبة النجاح العامة.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس
أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2026 ستكون متاحة فور اعتمادها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج:

https://g12.emis.gov.eg

كما دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على الرابط الرسمي فقط، وعدم الانسياق وراء المواقع أو الصفحات التي تدعي نشر النتيجة قبل اعتمادها رسميًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب إعلانها رسميًا من خلال اتباع الخطوات التالية:


الدخول إلى الموقع الرسمي لإعلان النتيجة.

تسجيل اسم الطالب.

إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة.

كتابة البريد الإلكتروني.

اختيار المحافظة.

تحديد الشعبة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

اختيار نظام الدراسة (حديث أو قديم).

الضغط على زر عرض النتيجة.
متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2026؟
أكدت وزارة التربية والتعليم أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 يرتبط بالانتهاء الكامل من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، إلى جانب المراجعات النهائية التي تسبق اعتماد النتيجة.

وتشير المؤشرات إلى أن إعلان النتيجة سيكون مع نهاية شهر يوليو، مع استمرار العمل داخل الكنترولات حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية.

حقيقة نسب النجاح المتداولة
نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله بشأن نسب النجاح أو مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة، وأن جميع الأرقام المنتشرة حاليًا غير رسمية.

وأوضحت أن أوراق الإجابة تخضع لمراحل متعددة من التصحيح والمراجعة الدقيقة قبل اعتماد النتيجة بصورة نهائية.

كيف يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026؟
مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح، تبدأ الكنترولات في إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026، والتي تضم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب والمحافظات.

ويتم اختيار الأوائل وفق أعلى المجاميع على مستوى الجمهورية، بعد مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة بواسطة مستشاري المواد، ثم إعداد القائمة النهائية واعتمادها قبل إعلان النتيجة رسميًا.

الفئات التي تضمها قائمة الأوائل
تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2026:


أوائل شعبة علمي علوم.

أوائل شعبة علمي رياضة.

أوائل الشعبة الأدبية.

أوائل مدارس STEM.

أوائل طلاب الدمج.

أوائل الطلاب المكفوفين.
ولا تضم القائمة طلاب المنازل أو الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول أو الثاني الثانوي.

وزارة التعليم توجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور

جددت وزارة التربية والتعليم دعوتها للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 أو نسب النجاح أو أسماء الأوائل، مؤكدة أن جميع التفاصيل الرسمية سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فور اعتماد النتيجة.

الثانوية العامة السوشال ميديا إعلان نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يشدد على الانتهاء من صياغة مدونة تسويق بدائل لبن الأم

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. قبل انطلاق المرحلة الأولى بشرى لطلاب الثانوية العامة

الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمود صديق بتكليفه قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد