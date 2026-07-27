هل تظهر الخميس؟| موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

حالة من الجدل واسع النطاق يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بأخبار نتيجة الثانوية العامة، وموعد ظهورها الأمر الذي تطلب معرفة الحقيقة من خلال الجهات المختصة لهذا الأمر الهام.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس المقبل

الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، كشف عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.

طلاب

وخلال برنامج تغطية خاصة، تقديم أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، أشار الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إلى أن الوزارة ستعلن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي.

ضرورة تحري الدقة في اختيار تنسيق كليات الثانوية العامة

وطالب الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، طلاب الثانوية العامة بضرورة تحري الدقة في اختيار تنسيق كليات الثانوية العامة، مع الإتقان والنظر في التوزيع الجغرافي.

فيما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الخاصة بإعداد النتيجة تسير وفق الجدول المحدد، وأنه لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

تشير التقديرات الحالية إلى إمكانية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات المقبلة، وبحد أقصى يوم الأربعاء المقبل، إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنها لم تحدد موعدًا رسميًا لاعتماد النتيجة حتى الآن.

وشددت الوزارة على أن أي مواعيد يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية لا تستند إلى بيانات رسمية، مؤكدة أن الإعلان سيكون فور انتهاء جميع الإجراءات الفنية واعتماد النتيجة.

ضوابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

تُعلن نتيجة الثانوية العامة 2026 وفق عدد من الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتشمل:

نشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لإعلان النتائج.

إتاحة درجات جميع المواد والمجموع الكلي لكل طالب.

احتساب المجموع الكلي للنظام الجديد من 320 درجة.

احتساب المجموع الكلي للنظام القديم من 410 درجات.

إعلان النتيجة إلكترونيًا لجميع الطلاب.

اعتماد النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة في توقيت واحد، مع إعلان نسبة النجاح العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2026 ستكون متاحة فور اعتمادها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج:

https://g12.emis.gov.eg

كما دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على الرابط الرسمي فقط، وعدم الانسياق وراء المواقع أو الصفحات التي تدعي نشر النتيجة قبل اعتمادها رسميًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب إعلانها رسميًا من خلال اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلى الموقع الرسمي لإعلان النتيجة.

تسجيل اسم الطالب.

إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة.

كتابة البريد الإلكتروني.

اختيار المحافظة.

تحديد الشعبة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

اختيار نظام الدراسة (حديث أو قديم).

الضغط على زر عرض النتيجة.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2026؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 يرتبط بالانتهاء الكامل من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، إلى جانب المراجعات النهائية التي تسبق اعتماد النتيجة.

وتشير المؤشرات إلى أن إعلان النتيجة سيكون مع نهاية شهر يوليو، مع استمرار العمل داخل الكنترولات حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية.

حقيقة نسب النجاح المتداولة

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله بشأن نسب النجاح أو مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة، وأن جميع الأرقام المنتشرة حاليًا غير رسمية.

وأوضحت أن أوراق الإجابة تخضع لمراحل متعددة من التصحيح والمراجعة الدقيقة قبل اعتماد النتيجة بصورة نهائية.

كيف يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026؟

مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح، تبدأ الكنترولات في إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026، والتي تضم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب والمحافظات.

ويتم اختيار الأوائل وفق أعلى المجاميع على مستوى الجمهورية، بعد مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة بواسطة مستشاري المواد، ثم إعداد القائمة النهائية واعتمادها قبل إعلان النتيجة رسميًا.

الفئات التي تضمها قائمة الأوائل

تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2026:



أوائل شعبة علمي علوم.

أوائل شعبة علمي رياضة.

أوائل الشعبة الأدبية.

أوائل مدارس STEM.

أوائل طلاب الدمج.

أوائل الطلاب المكفوفين.

ولا تضم القائمة طلاب المنازل أو الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول أو الثاني الثانوي.

وزارة التعليم توجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور

جددت وزارة التربية والتعليم دعوتها للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 أو نسب النجاح أو أسماء الأوائل، مؤكدة أن جميع التفاصيل الرسمية سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فور اعتماد النتيجة.