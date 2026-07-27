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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب لـ أكسيوس : قد نستأنف الضربات على إيران حال فشلت المفاوضات مرة أخرى

ترامب
ترامب
أ ش أ

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم الإثنين أنه قرر تعليق الضربات الجوية على إيران حتى يعطي فرصة أخرى للمفاوضات، مُشيرًا إلى أنه قد يؤمر باستئناف الضرب في حال فشلت المفاوضات.

وقال ترامب- في تصريحات خاصة لـموقع أكسيوس الأمريكي " إنه قرر وقف الضربات الجوية يوم الجمعة لأن البلاد المشاركة في الوساطة طلبت منه إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات- "إننا في محادثات عميقة جدًا مع إيران. في حال فشلت سنعود مرة أخرى إلى الرد العسكري القوي جدًا".

كما أكد أن جميع الأطراف التي تتعامل مع إيران قالت لي (لا تضرب)، مشددًا على أنه يعتقد أن يران ترغب في إبرام صفقة.

.ورد ترامب- عندما سُئل عن سبب موافقته على طلب الوسطاء- "لن نكسب شيئا ولن نخسر شيئا أيضًا"، موضحًا أن أسعار النفط قد انخفضت كما ارتفعت سوق الأسهم بعد تعليق الهجمات.

ترامب تعليق الضربات الجوية إيران

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