موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وموعد بدء التوقيت الشتوي، وكيفية تغيير الساعة على هواتف أندرويد وآيفون، مع توضيح الفرق بين انتهاء فصل الصيف وانتهاء التوقيت الصيفي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن موعد العودة إلى التوقيت الشتوي، باعتباره الموعد الرسمي الذي يتم فيه تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وفقًا للنظام المعمول به داخل البلاد، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد تطبيق القرار وكيفية ضبط الساعة على الهواتف الذكية المختلفة.

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متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ تطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الساعة 11 مساءً، وبذلك ينتهي رسميًا العمل بنظام التوقيت الصيفي، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، على أن ينتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر في عام 2023.

كيفية تغيير الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحديث الساعة بسهولة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى إعدادات الهاتف.

اختيار Additional setting أو إعدادات إضافية.

الضغط على الوقت والتاريخ Date & Time.

تفعيل تعديل الوقت والتاريخ تلقائيًا، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

الضغط على حفظ.

طريقة تحديث الساعة على هواتف iPhone

كما يمكن لمستخدمي هواتف iPhone ضبط الساعة تلقائيًا عبر تنفيذ الخطوات الآتية:

فتح إعدادات الهاتف.

اختيار عام.

الدخول إلى التاريخ والوقت.

تفعيل خيار التعيين تلقائيًا.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت هاتف iPhone تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات يتم تطبيقها.

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟

ينتهي فصل الصيف فلكيًا يوم 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعده فصل الخريف رسميًا يوم 23 سبتمبر، إلا أن انتهاء فصل الصيف فلكيًا يختلف عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، قبل أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل إيذانًا ببدء تطبيق التوقيت الشتوي.

ما الفرق بين انتهاء فصل الصيف وانتهاء التوقيت الصيفي؟

يخلط كثير من المواطنين بين انتهاء فصل الصيف فلكيًا وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، إلا أن الموعدين مختلفان تمامًا، إذ ينتهي فصل الصيف يوم 22 سبتمبر 2026 ويبدأ فصل الخريف في اليوم التالي، بينما يستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى يوم 29 أكتوبر 2026، ليبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل.