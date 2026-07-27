قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحداد مديرا لأمن الإسكندرية
اللواء وليد الشبراوى مديرا لأمن القليوبية
الاتحاد الأوروبي يحذر من تجاوز حرائق الغابات قدراته المتاحة
مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة
عبد الفتاح تركي

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وموعد بدء التوقيت الشتوي، وكيفية تغيير الساعة على هواتف أندرويد وآيفون، مع توضيح الفرق بين انتهاء فصل الصيف وانتهاء التوقيت الصيفي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن موعد العودة إلى التوقيت الشتوي، باعتباره الموعد الرسمي الذي يتم فيه تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وفقًا للنظام المعمول به داخل البلاد، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد تطبيق القرار وكيفية ضبط الساعة على الهواتف الذكية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ تطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الساعة 11 مساءً، وبذلك ينتهي رسميًا العمل بنظام التوقيت الصيفي، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، على أن ينتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر في عام 2023.

التوقيت الصيفي

كيفية تغيير الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحديث الساعة بسهولة بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

  • تسجيل الدخول إلى إعدادات الهاتف.
  • اختيار Additional setting أو إعدادات إضافية.
  • الضغط على الوقت والتاريخ Date & Time.
  • تفعيل تعديل الوقت والتاريخ تلقائيًا، ثم إعادة تشغيل الهاتف.
  • الضغط على حفظ.

طريقة تحديث الساعة على هواتف iPhone

كما يمكن لمستخدمي هواتف iPhone ضبط الساعة تلقائيًا عبر تنفيذ الخطوات الآتية:

  • فتح إعدادات الهاتف.
  • اختيار عام.
  • الدخول إلى التاريخ والوقت.
  • تفعيل خيار التعيين تلقائيًا.
  • بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت هاتف iPhone تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات يتم تطبيقها.

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟

ينتهي فصل الصيف فلكيًا يوم 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعده فصل الخريف رسميًا يوم 23 سبتمبر، إلا أن انتهاء فصل الصيف فلكيًا يختلف عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، قبل أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل إيذانًا ببدء تطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الصيفي

ما الفرق بين انتهاء فصل الصيف وانتهاء التوقيت الصيفي؟

يخلط كثير من المواطنين بين انتهاء فصل الصيف فلكيًا وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، إلا أن الموعدين مختلفان تمامًا، إذ ينتهي فصل الصيف يوم 22 سبتمبر 2026 ويبدأ فصل الخريف في اليوم التالي، بينما يستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى يوم 29 أكتوبر 2026، ليبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 موعد التوقيت الشتوي 2026 التوقيت الشتوي في مصر تغيير الساعة في مصر 2026 متى تتغير الساعة في مصر موعد تأخير الساعة 2026 انتهاء التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الشتوي خطوات تغيير الساعة على أندرويد تغيير الساعة على iPhone موعد انتهاء الصيف 2026 موعد بداية الخريف 2026 الساعة كام بعد التوقيت الشتوي تعديل الساعة تلقائيًا التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في مصر متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026 موعد تغيير الساعة اليوم تأخير الساعة 60 دقيقة تغيير الساعة على الهاتف موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

«كدا كدا».. تعرف على موعد طرح الأغنية وأول تعاون فني بين أحمد سعد وابنته جودي

«كدا كدا».. تعرف على موعد طرح الأغنية وأول تعاون فني بين أحمد سعد وابنته جودي

السيناريست حمدي يوسف

حمدي يوسف يكشف عن تفاصيل مسلسل ميت رهينة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تصل القاهرة استعدادًا لحفل الساحل الشمالي

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد