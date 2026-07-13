موعد نهاية التوقيت الصيفي 2026 في مصر

ارتفعت عمليات البحث عن موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولنا إلى ذروة الصيف، فيترقب المواطنون تحسن حالة الطقس وموعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر2026 وعودة تطبيق التوقيت الشتوي وموعده الرسمي

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

وفقًا لقانون التوقيت الصيفي المعمول به في مصر، يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 لمعرفة كيفية تغيير الساعة، وتأثير ذلك على مواعيد العمل والدراسة والرحلات والخدمات اليومية، خاصة أن تغيير التوقيت ينعكس على مختلف الأنشطة المرتبطة بالمواعيد الرسمية.

تغيير الساعة في مصر

عند حلول موعد التوقيت الشتوى يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة. فإذا كانت الساعة تشير إلى 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساءً، يمنح ذلك المواطنين ساعة إضافية خلال الليل مقارنة بالتوقيت الصيفى.

اختارت الحكومة أن يبدأ التوقيت الشتوي 2026 مع بداية يوم الجمعة، لأنه يمثل عطلة أسبوعية في أغلب القطاعات الحكومية والخاصة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة.

وعندما تشير الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساء الخميس، وهو الإجراء الذي يمثل بداية تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا التغيير تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من إلغائه، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار.

منظومة الطاقة

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ضمن منظومة إدارة الطاقة التي تعتمدها الدولة، حيث يهدف النظام إلى تحقيق أفضل استفادة من ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف، ثم العودة إلى التوقيت الطبيعي خلال فصل الشتاء.

