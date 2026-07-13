مهاجم كاميروني يقترب من الأهلي.. وعموتة يطلب تقييمًا نهائيًا

دخل المهاجم الكاميروني إيفان سيدريك دائرة اهتمامات النادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الاهلي

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن إيفان سيدريك يعد أحد المرشحين للانضمام إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتقييم دقيق من جانب لجنة الاسكاوتنج بالنادي، بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية استعدادًا لانطلاق المنافسات.

كما شهدت التدريبات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالجوانب البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية، فيما يواصل الجهاز الفني تقييم احتياجات الفريق، لحسم الصفقات الجديدة التي تدعم صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.