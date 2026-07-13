السلامي وفورتي أبرز المرشحين لتدريب الزمالك خلفا لـ معتمد جمال

يواصل نادي الزمالك استقبال الترشيحات للمدربين الفنيين الجدد استعداد لتولى للاستقرار على مدرب لتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد في إطار خطة التعديلات والتحضير لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبرز اسم جمال السلامي كأحد أبرز المرشحين لتولى المهمة خلال الفترة المقبلة وسط منافسة مع أولى فورتي المدير الفني السويسري.

ويعد اسم جمال السلامي متداول بقوة في الشرق الأوسط بعد نجاحه مع منتخب الأرجن في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بينما سبق لـ أولى فورتي تدريب عدة أندية سويسرية أبرزها زيورخ.

أزمة معتمد جمال مع الزمالك

وفي وقت سابق دخل معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في أزمة جديدة مع إدارة الكرة بعد الاستقرار على ضم مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وتصاعدت انباء مفاوضات الزمالك مع عدد من المدربين الأجانب في الأونه الأخيرة وسط عدم استقرار على الموقف النهائي لمعتمد جمال.

وطالب معتمد جمال بضرورة حسم موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل عن النادي بجانب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.