أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر

يمثل حفل الفنانة العالمية شاكيرا فى مصر واحدا من أبرز محطاتها، بعدما اختارت أن تختتم جولتها Las Mujeres Ya No Lloran World Tour من أمام أهرامات الجيزة، في عودة طال انتظارها بعد غياب يقارب 19 عاما عن الجمهور المصري.

الأهرامات تستضيف ختام جولة شاكيرا العالمية

وتحيي شاكيرا حفلها يوم 28 نوفمبر المقبل بمنطقة الأهرامات، بعد تأجيله من موعده السابق، ليصبح واحدا من أكبر الحفلات العالمية المنتظرة في الشرق الأوسط خلال عام 2026، وسط إقبال واسع على التذاكر منذ الإعلان عن الموعد الجديد.

وتكتسب هذه الليلة أهمية خاصة، إذ تأتي في ختام جولة حققت نجاحا استثنائيا على مستوى العالم، بعدما سجلت حضورا جماهيريا ضخما في عشرات المدن، قبل أن تسدل شاكيرا الستار عليها من مصر، في اختيار يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها أهرامات الجيزة كواحدة من أشهر الوجهات الفنية والسياحية.

عودة شاكيرا بعد 19 عاما

وتعود آخر زيارة لشاكيرا إلى مصر إلى عام 2007، حين أحيت حفلا ضخما أمام الأهرامات، ظل حتى اليوم من أبرز الحفلات العالمية التي استضافتها البلاد. وبعد ما يقرب من عقدين، تعود النجمة الكولومبية إلى المكان نفسه، لكن هذه المرة بجولة عالمية جديدة وأغان حققت نجاحا واسعا خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تقدم شاكيرا خلال الحفل مزيجا من أشهر أغانيها التي ارتبط بها جمهورها على مدار مسيرتها، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومها الأخير، في ليلة ينتظرها آلاف المعجبين من داخل مصر وخارجها، لتضيف فصلا جديدا إلى علاقتها بالجمهور المصري من قلب أهرامات الجيزة.