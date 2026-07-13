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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل احتفال قناة نيل دراما بمرور 30 عاما على إنشائها

نيل دراما
نيل دراما
أحمد البهى
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تحتفل قناة النيل للدراما بمرور ثلاثين عامًا علي إنطلاقها كأول قناة فضائية متخصصة في تقديم الدراما العربية في الشرق الأوسط.

ففي يوم 14 يوليو من عام 1996، انطلق البث الرسمي للقناة كخطوة رائدة غيرت ملامح الخريطة البرامجية الفضائية، وأسست لمفهوم "الإعلام المتخصص" برؤية طموحة قادتها المخرجة والإعلامية القديرة عفاف طبالة، أول رئيس للقناة، لتتحول الشاشة سريعًا إلى نافذة يدخل منها الفن المصري إلى كل بيت من المحيط إلى الخليج.

ولأنها المناسبة الأبرز هذا العام، أعدت إدارة القناة برئاسة المخرج عمرو عابدين احتفالية استثنائية وخريطة برامجية غير تقليدية تمتد على مدار 24 ساعة يوم 14 يوليو 2026، لتستعيد بها ذكريات الزمن الجميل وتربط جيل الرواد بالأجيال الجديدة من خلال بث الحلقات الأخيرة والفاصلة لأكثر المسلسلات خلودًا في وجدان المشاهد العربي.

وهي مسلسلات رأفت الهجان الجزء الأول ، أهالينا ، دموع في عيون وقحة ، ليالي الحلمية الجزء الأول ، فارس بلاجواد ، قصة الأمس ، عائلة الحاج متولي ، زيزينيا الجزء الثاني ، الضوء الشارد ، العائلة والناس ، ومن الذي لا يحب فاطمة ، إمام الدعاة ، هو وهي ، أماكن في القلب ، الحقيقة والسراب ، أوبرا عيادة ،
أم كلثوم ، المال والبنون الجزء الأول ، ضمير أبلة حكمت ، الوتد ، لدواعي أمنية ، سوق العصر ،  والأصدقاء .

وفي قلب هذا الاحتفال، يقدم برنامج "مساء الفن" الشهير الذي يعد المنصة الإعلامية الأبرز للقناة في متابعة وتغطية شؤون الإبداع العربي حلقة خاصة واستثنائية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تستضيف الحلقة نخبة من صناع الدراما المصرية، من نجوم ومخرجين وكتاب، بالإضافة إلى شهادات حية من قيادات القناة الذين عاصروا التأسيس والمراحل الانتقالية.

و تعرض الحلقة تقارير وثائقية لمسيرة الـ 30 عامًا، وكيف استطاعت "النيل للدراما" الحفاظ على هويتها كمنبر داعم وموثق للإبداع، ومرآة تعكس قضايا المجتمع العربي وإرثه الثقافي.

قناة النيل للدراما المخرج عمرو عابدين عمرو عابدين

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