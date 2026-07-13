قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح
بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
لوفيجارو الفرنسية تبرز اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن سام نيل

سام نيل
سام نيل
أحمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

توفي الممثل النيوزيلندي الشهير سام نيل عن عمر يناهز 78 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، رسخ خلالها مكانته كأحد أبرز نجوم السينما العالمية، وارتبط اسمه بسلسلة أفلام Jurassic Park من خلال تجسيده شخصية عالم الحفريات الدكتور آلان جرانت.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ وهادئ في مدينة سيدني الأسترالية، مؤكدة أنه كان قد تعافى من سرطان الدم بعد رحلة علاج استمرت عدة سنوات، وأن الوفاة لم تكن مرتبطة بالمرض، وهو ما شكل صدمة كبيرة لمحبيه حول العالم. كما طالبت الأسرة باحترام خصوصيتها في هذه المرحلة.

معلومات عن سام نيل

يعد سام نيل واحدا من أبرز نجوم جيله، إذ حقق شهرة عالمية واسعة بعد مشاركته في فيلم Jurassic Park للمخرج ستيفن سبيلبرج عام 1993، قبل أن يعود لتقديم شخصية الدكتور آلان جرانت في أجزاء لاحقة من السلسلة، أبرزها Jurassic Park III وJurassic World: Dominion، ليصبح أحد أكثر الوجوه ارتباطا بعالم الديناصورات في السينما.

ولم تتوقف مسيرته عند أفلام المغامرات، بل قدم مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، من بينها The Piano وThe Hunt for Red October وDead Calm وEvent Horizon، كما شارك في مسلسلات لاقت نجاحا واسعا، منها Peaky Blinders وThe Tudors، ونال خلال مشواره العديد من الجوائز والترشيحات التي عكست موهبته وتنوع اختياراته الفنية.

رحلة مرض سام نيل

في عام 2023، كشف سام نيل عن إصابته بسرطان الدم، وتحدث بصراحة عن تفاصيل رحلته مع العلاج في مذكراته، قبل أن يعلن في وقت سابق من العام الحالي دخوله مرحلة التعافي الكامل، إلا أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ، بعيدا عن تداعيات المرض، وفقا لما أكدته عائلته.

سام نيل الفنان سام نيل أعمال سام نيل أفلام سام نيل وفاة سام نيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

فيروس إيبولا

أستاذ أوبئة: إيبولا يمر بمرحلتين.. والخطورة تبدأ في الرطبة

واشنطن وطهران

خبير عسكري: المواجهة بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد

جياني إنفانتينو

إنفانتينو: نناقش زيادة عدد الفرق بعد كأس العالم الحالية

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد