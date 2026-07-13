بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن سام نيل

توفي الممثل النيوزيلندي الشهير سام نيل عن عمر يناهز 78 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، رسخ خلالها مكانته كأحد أبرز نجوم السينما العالمية، وارتبط اسمه بسلسلة أفلام Jurassic Park من خلال تجسيده شخصية عالم الحفريات الدكتور آلان جرانت.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ وهادئ في مدينة سيدني الأسترالية، مؤكدة أنه كان قد تعافى من سرطان الدم بعد رحلة علاج استمرت عدة سنوات، وأن الوفاة لم تكن مرتبطة بالمرض، وهو ما شكل صدمة كبيرة لمحبيه حول العالم. كما طالبت الأسرة باحترام خصوصيتها في هذه المرحلة.

معلومات عن سام نيل

يعد سام نيل واحدا من أبرز نجوم جيله، إذ حقق شهرة عالمية واسعة بعد مشاركته في فيلم Jurassic Park للمخرج ستيفن سبيلبرج عام 1993، قبل أن يعود لتقديم شخصية الدكتور آلان جرانت في أجزاء لاحقة من السلسلة، أبرزها Jurassic Park III وJurassic World: Dominion، ليصبح أحد أكثر الوجوه ارتباطا بعالم الديناصورات في السينما.

ولم تتوقف مسيرته عند أفلام المغامرات، بل قدم مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، من بينها The Piano وThe Hunt for Red October وDead Calm وEvent Horizon، كما شارك في مسلسلات لاقت نجاحا واسعا، منها Peaky Blinders وThe Tudors، ونال خلال مشواره العديد من الجوائز والترشيحات التي عكست موهبته وتنوع اختياراته الفنية.

رحلة مرض سام نيل

في عام 2023، كشف سام نيل عن إصابته بسرطان الدم، وتحدث بصراحة عن تفاصيل رحلته مع العلاج في مذكراته، قبل أن يعلن في وقت سابق من العام الحالي دخوله مرحلة التعافي الكامل، إلا أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ، بعيدا عن تداعيات المرض، وفقا لما أكدته عائلته.