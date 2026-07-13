قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
منها طرح الشركات بالبورصة.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من الملفات
تطوير الكوادر الوطنية.. الاتحاد السعودي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجهزة الفنية
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم /الاثنين/، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة حالة الحذر في الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09% ليصل إلى 640.54 نقطة، بعدما سجل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أبريل.

وجاء تراجع الأسواق مع تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران، وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 3%.

واستفادت أسهم قطاع الطاقة من صعود أسعار الخام، لترتفع بنحو 1%، في حين تراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.6%، مع انخفاض أسهم شركات الطيران والسياحة، من بينها لوفتهانزا ورايان إير و"تي يو آي"، بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود وتأثر حركة السفر.

كما تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.9%، متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية عقب الهبوط الحاد لسهم شركة "إس كيه هاينكس" بعد إدراجه في بورصة ناسداك.

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "تريد نيشن"، ديفيد موريسون، إن المستثمرين يترقبون انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، مشيرًا إلى أن نتائج شركة "إيه إس إم إل" خلال الأسبوع الجاري ستكون اختبارًا مهما لأداء قطاع التكنولوجيا الأوروبي.

وأضاف أن أسهم التكنولوجيا الأوروبية بدت أكثر جاذبية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع تقييمات الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة تطورات السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يقدم كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل خلال العام الجاري، إلى جانب ترقب أول شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونجرس منذ توليه منصبه.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم شركة "بلس500" بنسبة 12.8% بعدما أبقت الشركة على توقعاتها السنوية دون تغيير، فيما هبط سهم شركة "كونجسبرج جروبن" النرويجية بنسبة 8.8% بعد تسجيل طلبات أقل من توقعات السوق خلال الربع الثاني.

في المقابل، ارتفع سهم شركة "أكزو نوبل" بنسبة 1.4% بعد تلقيها عرضًا من شركة "نيبون بينت" للاستحواذ على نشاط الدهانات الزخرفية مقابل 7.5 مليار يورو، كما صعد سهم "فودافون" بنسبة 4.4% مواصلًا مكاسبه، عقب إعلان الملياردير الفرنسي كزافييه نيل اعتزامه شراء حصة كبيرة في الشركة من مجموعة "إي آند" الإماراتية.


 

مؤشرات الأسهم الأوروبية مؤشر ستوكس تراجع الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

حزب الإصلاح والنهضة

الإصلاح والنهضة: إنشاء إطار قانوني ينظم عمل جهاز مستقبل مصر في توقيت بالغ الأهمية

النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

دفاع النواب: جهاز مستقبل مصر يستهدف الحفاظ على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة وتعظيم إيرادات الدولة

النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد

نائب: مشروع قانون مستقبل مصر يتماشى مع مبادئ وأهداف حزب الوفد في دعم الحرية الاقتصادية

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد