الأسهم الأوروبية تتراجع وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم /الاثنين/، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة حالة الحذر في الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09% ليصل إلى 640.54 نقطة، بعدما سجل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أبريل.

وجاء تراجع الأسواق مع تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران، وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 3%.

واستفادت أسهم قطاع الطاقة من صعود أسعار الخام، لترتفع بنحو 1%، في حين تراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.6%، مع انخفاض أسهم شركات الطيران والسياحة، من بينها لوفتهانزا ورايان إير و"تي يو آي"، بفعل المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود وتأثر حركة السفر.

كما تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.9%، متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية عقب الهبوط الحاد لسهم شركة "إس كيه هاينكس" بعد إدراجه في بورصة ناسداك.

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "تريد نيشن"، ديفيد موريسون، إن المستثمرين يترقبون انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، مشيرًا إلى أن نتائج شركة "إيه إس إم إل" خلال الأسبوع الجاري ستكون اختبارًا مهما لأداء قطاع التكنولوجيا الأوروبي.

وأضاف أن أسهم التكنولوجيا الأوروبية بدت أكثر جاذبية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع تقييمات الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة تطورات السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يقدم كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل خلال العام الجاري، إلى جانب ترقب أول شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونجرس منذ توليه منصبه.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم شركة "بلس500" بنسبة 12.8% بعدما أبقت الشركة على توقعاتها السنوية دون تغيير، فيما هبط سهم شركة "كونجسبرج جروبن" النرويجية بنسبة 8.8% بعد تسجيل طلبات أقل من توقعات السوق خلال الربع الثاني.

في المقابل، ارتفع سهم شركة "أكزو نوبل" بنسبة 1.4% بعد تلقيها عرضًا من شركة "نيبون بينت" للاستحواذ على نشاط الدهانات الزخرفية مقابل 7.5 مليار يورو، كما صعد سهم "فودافون" بنسبة 4.4% مواصلًا مكاسبه، عقب إعلان الملياردير الفرنسي كزافييه نيل اعتزامه شراء حصة كبيرة في الشركة من مجموعة "إي آند" الإماراتية.



