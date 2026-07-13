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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام
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ينتظر نادى الزمالك مكافأة مالية بعد احتلاله وصافة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة 

وتنتعش خزينة الزمالك بمبلغ 600 ألف دولار وهي القيمة الباقية من مكافأة بطولة الكونفدرالية، بعد حصول النادي على 400 ألف دولار خلال الفترة الماضية .

ويحاول نادي الزمالك خلال الفترة الحالية الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد تسديد كافة.

تخفيض العقوبة المالية على الزمالك

وفي وقت سابق قضت المحكمة الرياضية الدولية "CAS" بتخفيض العقوبة المالية الموقعة على نادي الزمالك في أزمة مباراة كأس السوبر الأفريقي، من 200 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، بعد قبول الاستئناف المقدم من القلعة البيضاء.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا آخر لصالح الزمالك، يقضي بتخفيض العقوبة المالية الخاصة بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.

و أصبح لنادي الزمالك حق استرداد جزء من المبالغ التي سبق خصمها من مستحقاته لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ليرتفع إجمالي المبلغ المستحق للنادي إلى 250 ألف دولار.

ومن المقرر أن تخاطب إدارة نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، للمطالبة برد مبلغ 250 ألف دولار المستحق للنادي، بعد الحكمين الصادرين لصالحه من المحكمة الرياضية الدولية، خاصة أن المبلغ سبق خصمه من مستحقات الزمالك لدى "كاف".

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