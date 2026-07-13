أحمد حسن: الموهبة وحدها لا تكفي.. والشمولية وراء بطولاتي

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن فلسفته داخل الملعب كانت تعتمد على الشمولية والإنتاج، وليس على المهارات الاستعراضية فقط، مشيرًا إلى أن الإنجازات والبطولات هي المعيار الحقيقي لتقييم أي لاعب.

منتخب مصر

وقال أحمد حسن، خلال ظهوره في بودكاست "جيت للشاطر": "كنت دايمًا بشتغل إن يبقى عندي الشمولية في الكورة، وإني أبقى منتج أكتر. أصل هقعد أرقص وأرقص، في الآخر إيه الإنتاج بتاعي؟".

وأضاف: "كان في لاعيبة كتير في جيلنا بتكلم الكورة، لكن مكملوش، لأن في الآخر هو مش منتج. ممكن يكون لاعب ممتع، لكن هل حقق بطولات؟ هل حقق نجاحات؟".

واستشهد أحمد حسن بمسيرته مع منتخب مصر، قائلًا: "الدليل على كده إني حصلت على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2006، وكمان في بطولة 2010، وده بسبب الشمولية اللي كنت بتميز بيها داخل الملعب".

وشدد قائد الفراعنة السابق على أن اللاعب الذي يجمع بين الأداء المؤثر وتحقيق النتائج هو من يترك بصمة حقيقية في تاريخ كرة القدم.