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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية توظف الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليبها

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
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أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تقارير إعلامية حديثة كشفت عن تحول نوعي خطير في آليات عمل التنظيمات الإرهابية، يتمثل في اتجاهها إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الميدانية والتخطيطية.

وأوضح المرصد أن هذا التطور يتزامن مع إصدار تنظيم داعش الإرهابي توجيهات أمنية مشددة لعناصره، بهدف الاستعداد لتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا وتجنب الملاحقات الاستخباراتية، في محاولة للتكيف مع التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة.

الذكاء الاصطناعي يدخل في التخطيط والعمليات

وأشار المرصد إلى دراسة نشرتها صحيفة "لا راثون" الإسبانية، وأعدتها الباحثة أنتونيا يوليش ضمن برنامج كامبريدج لسياسات علوم الذكاء الاصطناعي، كشفت أن جماعة "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع وأكثر تنظيمًا مما كان متوقعًا.

ولفت إلى أن استخدام هذه التقنيات لم يعد مقتصرًا على الجوانب الدعائية أو الإعلامية، بل امتد إلى مجالات تشغيلية، شملت الاستفسارات المتعلقة بالأسلحة، وتحليل المعدات العسكرية المستولى عليها، ودراسة الخطط الميدانية، إلى جانب تحسين كفاءة العبوات الناسفة قبل تنفيذ الهجمات.

تدريبات متخصصة للتحايل على القيود الأمنية

وأضاف المرصد أن شهادات لعناصر منشقين أشارت إلى تلقي قيادات مختارة من جماعة "بوكو حرام" تدريبات متخصصة على أيدي عناصر مرتبطة بتنظيم داعش، تضمنت استخدام الحواسيب المحمولة وإنشاء حسابات على تطبيقات ذكاء اصطناعي مختلفة.

وأوضح أن هذه التدريبات هدفت إلى محاولة تجاوز القيود الأمنية التي تفرضها الشركات المطورة للتقنيات الحديثة، ومنع استخدامها في أنشطة مرتبطة بتصنيع المتفجرات أو التخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية.

تغيير في التكتيكات القتالية للتنظيمات الإرهابية

وبيّن المرصد أن هذا التطور الرقمي أدى إلى تغيير في فلسفة العمل القتالي للتنظيمات الإرهابية، حيث انتقلت من الاعتماد على حشد أعداد كبيرة من العناصر إلى تنفيذ عمليات أصغر وأكثر دقة، اعتمادًا على التحليل الرقمي والتخطيط المدعوم بالتقنيات الحديثة.

وحذر التقرير من أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تقدم معلومات تشغيلية وتقنية خطيرة في حال تعرضت أنظمة الحماية الرقمية بها للتلاعب أو الاختراق.

داعش يشدد إجراءاته الأمنية

وأشار مرصد الأزهر إلى أن تنظيم داعش أصدر عبر مجلته الأسبوعية مجموعة من التعليمات الأمنية لعناصره، ركزت على ضرورة التخلي عن الأساليب التقليدية والتكيف مع التطورات الاستخباراتية.

وشملت هذه التعليمات تعزيز أمن الاتصالات، وحماية المعلومات، وتشديد إجراءات التنقل والاجتماعات، وتأمين سلاسل الإمداد، بهدف معالجة الثغرات التي أدت إلى استهداف خلاياه خلال السنوات الماضية.

ضرورة تطوير أدوات لمواجهة الإرهاب الرقمي

وأكد مرصد الأزهر أن هذه التطورات تعكس استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال التطور التكنولوجي لتعزيز قدراتها، بالتوازي مع إعادة تنظيم منظومتها الأمنية الداخلية.

وشدد المرصد على أهمية بناء شراكة عاجلة بين شركات التكنولوجيا والأجهزة الأمنية والجهات البحثية لرصد الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في تطوير أدوات "ذكاء اصطناعي مضاد" تساعد على الكشف المبكر عن أنشطة التطرف والإرهاب الرقمي، بما يدعم جهود حماية الأمن والسلم الدوليين.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأزهر التنظيمات الإرهابية

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