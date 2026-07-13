رئيسة القومي للمرأة ووزيرة التعليم الباكستانية يبحثان التعاون لتعزيز فرص التعليم للفتيات

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع وجيهة قمر، الوزيرة الفيدرالية للتعليم والتعليم الفني في باكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة والنهوض بدور الفتيات والشباب.

جاء ذلك على هامش مشاركة المستشارة أمل عمار، في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام».

وفي مستهل اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بلقاء الوزيرة وجيهة قمر مجددًا في باكستان، مؤكدة تقديرها للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص الجانبين على مواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز فرص التعليم للفتيات.

من جانبها، أشادت الوزيرة وجيهة قمر بالمؤتمر وبأهمية الموضوعات التي تناولها، كما أعربت عن تقديرها للتجربة المصرية في مجال التعليم، مشيدة بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري في دعم وتطوير منظومة التعليم.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المقترحات والأنشطة المشتركة التي يمكن تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية في باكستان، من بينها تعزيز التبادل الطلابي، وإشراك الفتيات في البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية قدراتهن وتعزيز مشاركتهن المجتمعية.