تطورات الحرب على غزة .. مساعدات إنسانية مصرية ونقاشات سياسية عن مستقبل الصراع

تتواصل التطورات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة على المستويين الإنساني والسياسي، في ظل استمرار الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية ودعم المصابين الفلسطينيين، بالتوازي مع تصاعد الجدل بشأن تداعيات الحرب داخل إسرائيل ومواقف الولايات المتحدة من مسار الصراع.

وبين التحركات الإغاثية والتصريحات السياسية، تبرز مؤشرات تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، وتسلط الضوء على التحديات الإنسانية والاعتبارات الأمنية والدبلوماسية التي تفرض نفسها على مختلف الأطراف.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال كريم صبري، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، إن الهلال الأحمر المصري يواصل تسيير قوافل "زاد العزة" بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع، حيث جرى الدفع بالقافلة رقم 233 محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية، إلى جانب المواد البترولية المخصصة لدعم الاحتياجات الأساسية داخل قطاع غزة.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر تواصل تجهيز وتفويج شاحنات المساعدات من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش إلى معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع وفق آليات التنسيق المعتمدة.

وأشار صبري إلى استمرار الجهود المصرية في استقبال الحالات المرضية الفلسطينية ومرافقيها، وتيسير عودة من استكملوا العلاج، مؤكداً مواصلة معبر رفح أداء دوره في دعم الاستجابة الإنسانية.

ممدوح جبر: إدمان نتنياهو على الحروب جعل الشارع الإسرائيلي يفكر في تغيير الأيديولوجية السياسية

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصية نرجسية جدًا، وخطيرة في أسلوبها وتكتيكها السياسي والعسكري والأمنية.

أوضح أن خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت شخصية مقبولة داخل المجتمع الإسرائيلي، باعتباره رجلًا عسكريًا، وجنرالًا يأتي في وقت فقدت فيه إسرائيل عددًا كبيرًا من الجنرالات، بينما أصبح نتنياهو رجلًا مدنيًا وليس عسكريًا عندما تولى قيادة الحكم.

أضاف أن إصرار نتنياهو على خوض الحروب، دون تحقيق فوائد عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية واضحة، أدى بالفعل إلى أن يبدأ الشارع الإسرائيلي بالتفكير جديًا في تغيير هذا النمط الأيديولوجي والسياسي الذي كرّسه نتنياهو.

أكد أن إسرائيل تمر بأزمة، بمعنى أنها تواجه استقطابات سياسية واجتماعية غير واضحة المعالم، إضافة إلى ضغوط اقتصادية نتيجة هذه الحروب، من دون وجود تقدير واضح لمسارها على المدى الطويل.

مسؤول سابق بالبنتاجون: لا توجد أي دعوات أو أنشطة حزبية في واشنطن لتوسيع حدود إسرائيل

قال برنت سادلر، المحلل السياسي ومسؤول البنتاجون السابق، إن الولايات المتحدة لا تشهد أي دعوات لتوسيع حدود إسرائيل، ولا توجد أي فعاليات من أي حزب سياسي أو من البيت الأبيض تدعو إلى ذلك.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا يختلف عن القول إنه ينبغي توسيع الحدود الرسمية لإسرائيل، فهي، من وجهة نظره، تحاول حماية جنودها في جنوب لبنان، وتقاتل حركة حماس في قطاع غزة، وهذا، بحسب هذا الطرح، أمر يجب عليها القيام به لحماية أمنها، لكنه لا يعني بالضرورة دعم توسيع حدودها الرسمية.

أضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد كانت دائمًا علاقة مهمة، وكان الدعم الأمريكي لإسرائيل عنصرًا أساسيًا منذ عام 1948، كما شكّل على الدوام موضع اهتمام كبير لدى المواطنين الإسرائيليين.