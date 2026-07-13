استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي بمدينة غزة.. وبن جفير يقتحم قرية المغير وسط الضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة.. بينما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، مع مجموعة من المستوطنين قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - في بيان اليوم /الاثنين/- عن نائب رئيس مجلس "قروي المغير" مرزوق أبو نعيم، قوله إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن جفير قام برفقة عدد من المستوطنين باقتحام مدخل قرية "المغير".. مشيرا إلى تعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال.

من ناحية أخرى ، أصيب شاب فلسطيني، بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجومهم على منازل الفلسطينيين في قرية "المنية" جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي "المنية" أحمد كوازبه، بأن مستوطنين هاجموا منازل عند دوار المنية، وأطلقوا الرصاص صوبها، ما أدى الى إصابة الشاب محمد عبد العزيز جبارين بشظايا رصاص في القدم.

وأضاف كوازبه، أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق سكان المنية، حيث أقدم المستوطنون قبل أيام، على تدمير شبكة مياه الري، وإغلاق الطريق القريبة من دوار المنية الموصلة لمنازل من عائلة جبارين.