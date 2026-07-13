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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مش كله هيدخل طب وهندسة.. برلمانية تطالب باستراتيجية جديدة لتقييم طلاب الثانوية العامة| فيديو

النائبة أمل عصفور
النائبة أمل عصفور
عبد الرحمن سرحان
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طالبت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بوضع استراتيجية جديدة لتقييم طلاب الثانوية العامة، تعتمد على قياس قدرات ومهارات الطلاب بصورة مستمرة، بدلًا من اختزال مستقبل الطالب في امتحان نهائي واحد يحدد مصيره ومساره الجامعي.

امتحانات الثانوية العامة 

وأكدت عصفور خلال ندوة صدى البلد أن الامتحانات تمثل وسيلة مهمة للتقييم، إلا أنه لا يمكن اختزال رحلة تعليمية تمتد لنحو 15 أو 16 عامًا في امتحان الثانوية العامة فقط، مشيرة إلى أن ربط مستقبل الطالب باختبار واحد يضع الأسر المصرية والطلاب تحت ضغوط كبيرة.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالبحث عن وسائل تقييم مختلفة ومستمرة، تتيح التعرف على المستوى الحقيقي للطالب وقدراته وميوله، وتساعد على توجيهه إلى المسار التعليمي الأنسب له، سواء في التعليم الجامعي أو الفني أو غيره من المسارات.

مش كله هيدخل طب وهندسة

وقالت عضو مجلس النواب: «مش كله هيدخل طب وهندسة»، مؤكدة ضرورة ربط قدرات وإمكانات كل طالب بالكلية والتخصص المناسب له، بحيث يتجه إلى دراسة الطب من يمتلك القدرات المؤهلة لذلك، ويلتحق بالهندسة من لديه الميول والمهارات الهندسية.

وأشارت إلى أن الأزمة لا ترتبط بنظام الامتحانات فقط، وإنما تمتد إلى نظرة المجتمع لبعض الكليات والوظائف، وكأن هناك مهنًا تمنح أصحابها قيمة اجتماعية أعلى من غيرها، مطالبة بتغيير المفاهيم المجتمعية بشأن قيمة العمل وطبيعة الوظائف وعلاقتها بالدخل.

وشددت أمل عصفور على ضرورة وضع استراتيجية مشتركة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، لربط قدرات الطلاب بالمسارات التعليمية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن عدم تخريج أعداد كبيرة في تخصصات لا يحتاج إليها السوق، وتحقيق الاستفادة الحقيقية من مهارات الشباب.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تقييم طلاب الثانوية العامة مجلس النواب امل عصفور

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